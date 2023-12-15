Не стоит сравнивать Евросоюз и Союзное государство – европейцам это не понравится.

В следующем году Союзное государство России и Беларуси будет отмечать четвертьвековой юбилей. Как говорят, для человека – это не мало, а для государства – один миг. Но, тем не менее, многие политологи уже сейчас задаются вопросом: прогрессирует ли амбициозный проект или накапливает груз нерешённых проблем?

Кто-то утверждает, что за все эти годы достичь взаимного сближения субъектов с требуемой степенью интеграции, которую предполагает само название объединения – «Союзное государство», так и не получилось. Между странами до сегодняшнего дня сохраняется множество различных административных препятствий, обусловленных, прежде всего, разницей в законодательстве. В качестве самого наглядного примера приводится межгосударственный тариф в пассажирском железнодорожном сообщении, который привязан к швейцарскому франку и существенно повышает стоимость пассажирских перевозок между Россией и Беларусью. Вспоминают также и не состоявшуюся отмену роуминга между субъектами Союзного государства, хотя договорились о ней ещё в 2017 году.

Главной же претензией, которую выдвигают эксперты в адрес межгосударственного формирования, является слабость государственных институтов объединения, вследствие чего многие проблемные вопросы зачастую решаются путём непосредственных договоренностей между двумя президентами. Именно в силу указанных причин, как считают политологи-скептики, Союзное государство значительно уступает тому же Евросоюзу.

Насколько правильно сравнивать самый грандиозный постсоветский интеграционный проект с Евросоюзом – вопрос, на который нет однозначного ответа. Хотя бы потому, что основателями Европейского союза стали наиболее экономически развитые страны Европы, имевшие уже многолетний (начиная с 1967 года) опыт участия в так называемом «Европейском сообществе» (объединение трёх формально независимых международных организаций с общими органами управления: «Европейское объединение угля и стали», «Европейское экономическое сообщество» и «Европейское сообщество по атомной энергии»). А первый план Европейского сообщества по единой валюте был разработан ещё в 1970 году. Заложенный в него механизм обменного курса европейских валют явился первым шагом на пути к введению евро.

В отличие от Евросоюза, Союзное государство создавалось в гораздо менее выгодных условиях. На обломках советской империи две её бывших республики, оказавшись в сложнейшем экономическом, социальном и политическом кризисе, решили объединиться для того, что бы выжить.

Поэтому сравнивать одно и другое государственные объединения, по меньшей мере, не корректно. В первую очередь – из-за неравнозначности «стартовых» условий. Если же их сравнивать по эффективности и результативности пройденного пути, то ЕС явно не в лидерах. Только «подготовительный» период, предшествовавший официальному «узакониванию» отношений европейских государств в рамках Евросоюза, по длительности равен всей истории существования Союзного государства. Кроме того, на сегодняшний день в рамках союза России и Беларуси интеграция и положительный эффект от неё только увеличиваются, в то время как в ЕС набирают обороты центробежные силы и чётко обозначились лидеры и аутсайдеры. Причём первые уже не могут скрывать своей усталости от несостоятельности последних. В немалой степени это обусловлено недальновидной санкционной политикой ЕС, проводимой европейскими чиновниками в отношении России и Беларуси в угоду лидерам англосаксонского мира – США и Великобритании.

Здесь следует отметить, что для России и Беларуси конфронтация с коллективным Западом и введенные им санкции напротив послужили важными стимулами для ускоренного развития Союзного государства. Активизация интеграционных процессов в рамках государственного объединения позволила Минску и Москве компенсировать значительную часть потерь, понесенных в результате западных санкций. Большинство населения Беларуси и России даже не почувствовало сложный переходный период. Вопреки прогнозам некоторых экспертов, давление Запада вовсе не стало катастрофой для экономик субъектов Союзного государства. Даже наоборот.

Например, в ноябре стало известно, что досрочно выполнен годовой показатель по росту ВВП Беларуси – 3,8%. При этом Всемирный банк ранее заверял, что не будет и 1%. Западной структуре пришлось пересмотреть прогноз до 3%.

На сегодняшний день минэкономразвития России и минэкономики Беларуси разработали новый интеграционный пакет Союзного государства на 2024 – 2026 годы. Идёт рабочий процесс интеграции экономик, который позволяет обеим странам создавать новые рабочие места и зарабатывать больше на экспорте. «Реализация нового интеграционного пакета предполагает дальнейшее развитие национальных платёжных систем, запуск работы объединённого рынка электроэнергии, совершенствование транспортного сообщения и логистики, развитие промышленной кооперации, туризма и инвестиционного сотрудничества», – отметили в российском министерстве экономического развития.

Таким образом, следует констатировать тот факт, что наши страны, пусть и не так быстро как хотелось бы, но уверенно продвигаются по пути интеграции, в том числе унификации законодательства в различных сферах.

Между Россией и Беларусью существует прозрачная граница, а граждане обоих государств обладают равными правами на территории друг друга. В этом году Москва и Минск договорились о взаимном признании штрафов за нарушение правил дорожного движения и запустили совместную систему страхования «синяя карта», которая пришла на смену ушедшей из-за санкций международной «зеленой карте». Со следующего года должен заработать «союзный шенген» — соглашение о взаимном признании виз, которое позволит гражданам третьих стран свободно перемещаться по территории Союзного государства.

В тесном сотрудничестве с Россией Беларусь развивает новую для себя отрасль — атомную энергетику. В этом году в строй был введен второй энергоблок БелАЭС, построенной «Росатомом». Но в Минске не собираются останавливаться на достигнутом и обсуждают возможность строительства ещё двух реакторов.

Традиционно крепким остается сотрудничество двух стран в военной сфере.

В общем, можно ещё долго перечислять положительные моменты, приобретаемые союзниками от взаимодействия, но уже сейчас очевиден тот факт, что между Беларусью и Россией сформировалась целая сеть взаимных зависимостей, услуг и обязательств, которая является надежным фундаментом для дальнейшей интеграции и развития в рамках Союзного государства.

Владимир Вуячич