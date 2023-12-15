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Су-35 продемонстрировал успехи в подавлении ПВО, уничтожив украинскую РЛС, — а беспилотники громят сухопутные части ВСУ

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Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

MWM: истребитель Су-35 эффективно поражает ПВО и авиацию ВСУ

Российские Су-35 отлично зарекомендовали себя в зоне спецоперации, пишет MWM. Как отмечается в статье, эти самолеты успешно уничтожают авиацию ВСУ. Более того, Су-35 нет равных в вопросе подавления ПВО противника.

Истребитель Су-35 обнаружил и уничтожил украинскую радиолокационную станцию на спорном Купянском направлении, сообщило Министерство обороны России 12 декабря. Модель выведенной из строя радиолокационной установки при этом не уточняется. “Летчиком при выполнении задачи по контролю воздушного пространства в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении было обнаружено излучение радиолокационной станции противника. В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало”, — говорится в сообщении. По результатам разведки было получено подтверждение уничтоженной цели.

По своим возможностям ПВО Су-35 — самый боеспособный из российских истребителей, представленных на уровне эскадрильи. Благодаря десяткам сбитых самолетов в небе над Украиной (включая лучшие истребители противника) Су-35 записал на свой счет больше воздушных побед, чем у аналогов в эпоху по окончании холодной войны. За десять дней интенсивных воздушных боев в октябре истребители сбили более полудюжины (а по некоторым данным и больше) недавно полученных Украиной МиГ-29.

ВКС России продолжают расширять свой парк Су-35, приобретая примерно по 16 истребителей в год. В сентябре 2022 года было сформировано первое подразделение для обучения действиям за условного противника — вероятно, это будет способствовать закреплению и передаче опыта, накопленного в боях над Украиной. Элитный статус истребителя в российском флоте недавно подтвердился 6 декабря при сопровождении президента Владимира Путина в ходе его визита в Абу-Даби и Эр-Рияд.

Хотя Су-35 хорошо подходит для завоевания превосходства в воздухе, истребитель разрабатывался с упором на высокие показатели в борьбе с наземными целями и противокорабельных операциях — и, как следствие, широко используется подавления украинской ПВО. Основным оружием для такого рода операций стала противорадиолокационная ракета Х-31. Она наводятся на радиолокационное излучение систем ПВО противника, а ее летно-технические характеристики препятствуют обезвреживанию на подлете к цели.

Грозные радиоэлектронные возможности Су-35 сделали его весьма эффективным для подавления противовоздушной обороны, при этом модули радиоэлектронной борьбы (в частности, “Хибины-М”), дополняются не только огромными возможностями основного радара “Ирбис-Э”, но и двумя радарами с активной фазированной антенной решеткой L-диапазона (работающими в диапазоне частот от 1,0 до 2,0 ГГц) в корнях крыльев. Эта уникальная комбинация датчиков предоставляет дополнительные возможности для радиоэлектронных атак на объекты противника. Тем не менее считается, что по возможностям радиоэлектронной борьбы “Ирбис-Э” несколько уступает лучшим китайским и американским истребителям — в частности, J-20 с его радаром “Тип 1475” (KLJ-5) и F-35 с его APG-81. ВКС России также понесли некоторый урон из-за отсутствия передовых самолетов подавления ПВО, сопоставимых с американским E/A-18G Growler, китайским J-16D или советским МиГ-25БМ. Сообщается, что специализированный вариант истребителя-бомбардировщика Су-34М для радиоэлектронной борьбы должен поступить на вооружение в ближайшем будущем, однако его базовая конструкция получит более скромные улучшения по сравнению с китайскими и американскими аналогами.

11 декабря, за день до того, как Минобороны России отчиталось об успешной операции по подавлению ПВО при помощи Су-35, стало известно, что экипажи беспилотников с видом от первого лица боевой группы “Запад” успешно уничтожили позиции ВСУ близ Купянска. “На Купянском направлении разведка группировки войск “Запад” получили данные о наращивании сил противника. Расчеты боевых беспилотников вместе с разведчиками из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи, — говорится в сообщении Минобороны России. — Прибыв на место, расчет дронов-камикадзе точечным ударом уничтожил минометный расчет боевиков ВСУ”.

Беспилотники уже доказали свою высокую эффективность: в частности, всего одним дроном удалось уничтожить временную зону дислокации украинского подразделения вместе с целым складом оружия. Возможности российских беспилотников значительно расширились с начала полномасштабного конфликта с Украиной в феврале 2022 года — как за счет крупных приобретений у Ирана, так и благодаря значительным достижениям в отечественной промышленности. В частности, в зону боевых действий поступают все более новые и совершенные варианты беспилотника “Ланцет”.

Редакционная статья

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