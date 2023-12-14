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ТАСС

Генерал США назвал способность войск РФ подавлять высокоточное оружие проблемой для ВСУ

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Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Антонио Агуто считает, что войска РФ могут найти способы противодействия американским системам "уже через несколько недель" после их первого применения на поле боя

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Способность российских войск подавлять системы высокоточных вооружений США с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "стала проблемой" для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую оценку высказал американский генерал-лейтенант Антонио Агуто, слова которого приводит портал Defense One.

"[Подавление] наших высокоточных вооружений представляет проблему", - указал чиновник, который с декабря 2022 года возглавляет Группу содействия безопасности Украины - основную организацию, которая координирует поставки военной помощи для Киева. Генерал добавил, что Пентагону необходимо продолжить модернизацию своих вооружений, чтобы они "были способны противостоять действиям противника", так как войска РФ могут найти способы противодействия американским системам "уже через несколько недель" после их первого применения на поле боя.

Defense One также указывает, что Россия располагает множеством передовых средств РЭБ, среди которых в том числе и установки, которые способны заглушать сигнал GPS на расстоянии до 24 км. Портал отмечает, что солдаты ВСУ уже сообщали о высокой эффективности российских систем, которые способны сбивать украинские беспилотные аппараты и подавлять сигнал спутникового интернет-соединения Starlink.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на представителей американского Минобороны, что ВС РФ способны успешно заглушать сигналы, направляющие американские высокоточные ракеты. Отмечалось, что из-за действий российских систем РЭБ американским и украинским силам пришлось "искать обходные пути" и модифицировать ракетные установки. 

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
GPS
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