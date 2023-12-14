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ЦАМТО

Израиль намерен приобрести в США 120-мм противотанковые боеприпасы - DSCA

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Флаги Израиля и США
Флаги Израиля и США.
Источник изображения: MIGnews.com

ЦАМТО, 13 декабря. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" партии 120-мм противотанковых кумулятивных многоцелевых трассирующих боеприпасов M830A1 и сопутствующего оборудования.

Общая стоимость заказа может составить 106,5 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 9 декабря.

Правительство Израиля обратилось к США с запросом о возможности покупки до 13981 120-мм противотанковых кумулятивных многоцелевых трассирующих боеприпасов M830A1.

Запрос также включает руководства и техническую документацию; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика; проведение исследований и опросов; другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Госсекретарь представил Конгрессу подробное обоснование наличия чрезвычайной ситуации, которая требует немедленной продажи правительству Израиля вышеупомянутой продукции оборонного назначения и услуг, что соответствует интересам национальной безопасности США. Таким образом, отменяются требования рассмотрения продажи Конгрессом в соответствии с разделом 36(b) "Закона о контроле за экспортом оружия" с внесенными в него поправками.

Как заявлено, США по-прежнему готовы обеспечивать безопасность Израиля, поскольку развитие и поддержание потенциала самообороны этой страны соответствует национальным интересам США. Продажа согласуется с этими целями.

Израиль будет использовать боеприпасы в качестве средства сдерживания региональных угроз и усиления обороноспособности. При этом ВС Израиля не испытают затруднений при принятии боеприпасов на вооружение.

Поставки будут производиться из наличия Сухопутных войск США.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
Израиль
США
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