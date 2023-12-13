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Интерфакс-АВН

Новая версия Termidesk VDI 4.3 ускорила развертывание виртуальных рабочих мест - "Группа Астра"

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Компьютеры в офисе
Компьютеры в офисе.
Источник изображения: © Fotolia / Francois Doisnel

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Компания "Увеон - Облачные технологии" выпустила новую версию программного комплекса Termidesk VDI 4.3, предназначенного для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест, сообщила во вторник пресс-служба "Группы Астра", в состав которой входит предприятие.

"В версии 4.3 мы постарались решить сразу несколько стратегически важных задач: предоставить ИТ-специалистам удобные инструменты для быстрого развёртывания и запуска инфраструктуры, оптимизировать работу самих рабочих мест, а также повысить уровень безопасности", - сказал директор по развитию бизнеса компании "Увеон - Облачные технологии" Денис Мухин, которого цитирует пресс-служба.

Мухин отметил, что с каждым релизом в составе продукта остаётся все меньше заимствованных Open Source-компонентов, что позволяет реализовывать функционал более гранулировано и достигать нужных клиентам результатов.

По информации пресс-службы, продукт востребован среди организаций любого масштаба, так как с его помощью можно легко выстроить удобную и безопасную дистанционную работу персонала.

Сообщается, что список поддерживаемых платформ виртуализации стал шире. Наряду с ПК СВ "Брест" от "Группы Астра" в него вошли другие российские и Open Source-решения.

"Ещё одно нововведение - это новый механизм подключения по протоколу RDP для взаимодействия с Windows-хостами. Если его задействовать, соединение откроется через программу доставки рабочего места Termidesk-viewer. В предыдущих версиях продукта работа с RDP строилась на базе MSTSC - стандартного клиента службы терминалов Windows, однако вендор стремится максимально отойти от использования иностранных компонентов и предлагает обновленную реализацию", - сказано в сообщении.

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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