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Интерфакс-АВН

Вложения США в экономику Украины не повлияют на ход СВО - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Вложения США в экономику Украины не смогут изменить ситуацию на поле боя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь, конечно, всем важно понимать, что вкаченные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей достичь какой-то успех на поле боя", - сказал он журналистам во вторник.

Такой комментарий Песков дал на фоне предстоящей встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зелинского в Вашингтоне.

По словам Пескова, "на это же фиаско обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику".

"Этот процесс мы прекрасно понимаем. Изменить ситуация на поле боя это не может. И изменить ход продвижения специальной военной операции это тоже не сможет. Из этого мы исходим", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Вместе с тем Песков отметил, что в Кремле намерены внимательно следить за встречей Байдена и Зеленского.

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Россия
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Украина
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