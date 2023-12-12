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Интерфакс-АВН

У Израиля и США нет разногласий по поводу целей израильской операции в секторе Газа - СМИ

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ЦАХАЛ в секторе Газа
ЦАХАЛ в секторе Газа.
Источник изображения: invoen.ru

Иерусалим. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Израиль и США придерживаются одинаковой точки зрения относительно целей и задач Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ее операции в секторе Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя израильских властей.

"У нас с США 100-процентное согласие - в публичном пространстве и в конфиденциальных контактах - по поводу наших целей в войне", - заявил он.

По его словам, ЦАХАЛ приходится действовать в крайне сложных условиях в секторе Газа с учетом подземной сети группировки ХАМАС и того, что ее боевики прячутся среди гражданского населения. Однако, уточнил он, американские официальные лица в частном общении с израильскими коллегами демонстрируют полное взаимопонимание в связи с такой ситуацией.

"Мы определенно чувствуем поддержку на всех уровнях", - сказал изданию представитель властей Израиля, напомнив о том, как на прошлой неделе США наложили вето на проект резолюции СБ ООН, призывавшей к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Он отметил, что глава Минобороны Израиля Йоав Галлант и шеф Пентагона Ллойд Остин находятся в постоянном контакте.

Источник издания признал, что Израиль еще только начинает продумывать свои шаги в отношении процесса урегулирования ситуации в секторе Газа по завершении операции ЦАХАЛ. В то же время он подчеркнул, что ни Израиль, ни ХАМАС не будут управлять Газой. "У нас нет планов вновь занимать Газу", - резюмировал он.

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на израильские источники, что в администрации Байдена предупредили израильских визави о необходимости завершить операцию в Газе до конца декабря. Затем издание The Times of Israel в минувшую субботу сообщало со ссылкой на неназванного представителя Совета нацбезопасности США, что на самом деле Вашингтон не пытается убедить Израиль сократить сроки проведения военной операции в секторе Газа.

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цачи Хангеби тоже говорил, что США не требовали от израильской стороны установить какие-либо сроки проведения операции.

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