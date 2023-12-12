Германия намерена приобрести торпеды MK-54 – DSCA

ЦАМТО, 11 декабря. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" легких торпед MK-54 и сопутствующего оборудования. Общая стоимость заказа может составить до 300 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 7 декабря.

Правительство Германии обратилось к США с запросом о возможности закупки до 80 легких торпед MK-54 All Round Round (AUR).

Запрос также включает запасные части для MK-54 Mod 0; учебные торпеды многоразового применения (REXTORP) с контейнерами; запчасти для торпед; инструмент для монтажа и демонтажа принадлежностей для воздушного пуска REXTORP; оборудование для анализа учебных пусков; оборудование для технического обслуживания REXTORP; обучение личного состава; техническую документацию; вспомогательное и испытательное оборудование; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить безопасности союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенных торпед расширит возможности Германии по противодействию существующим и перспективным угрозам путем модернизации систем противолодочной борьбы на самолетах P-8A ВС Германии. При этом ВС Германии не испытают затруднений при принятии новых боеприпасов на вооружение.

Основным подрядчиком поставки выбрана компания Raytheon Integrated Defense System.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.