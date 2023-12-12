Максим Харламов: создание филиала ЦПК на космодроме Восточный будет завершено в 2028 году - Интервью ТАСС

Космодром Восточный в Амурской области активно задействован в реализации российской космической программы. Ведутся работы по созданию инфраструктуры для обеспечения пилотируемых пусков. Именно с этого космодрома планируется запускать на орбиту будущую Российскую орбитальную станцию (РОС). В 2024 году там начнется строительство филиала Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК). Начальник ЦПК Максим Харламов в интервью ТАСС рассказал об оснащении филиала и сроках завершения работ.

— Максим Михайлович, филиал ЦПК на космодроме Восточный планировалось открыть до конца 2023 года. Когда центр начнет работать в полном объеме?

— Если говорить де-юре, филиал уже работает. У ЦПК уже есть на Восточном офис, расположенный в жилой застройке Циолковского (город вблизи космодрома — прим. ТАСС). В устав центра помимо филиала на Байконуре теперь включен и филиал на космодроме Восточный. Открытие офиса произойдет тогда, когда мы возьмем туда первого сотрудника. Это случится в следующем году и будет зависеть от начала подготовки разработки требований к проектированию гостиницы для космонавтов на Восточном. Земельный участок для строительства гостиницы уже выделен и находится в оперативном управлении ЦПК. Ждем решения о порядке и источниках финансирования. Потому что все это будет финансироваться либо в рамках проекта РОС, либо в рамках создания перспективного пилотируемого транспортного корабля (ПТК). Данный вопрос решится в 2024 году.

Что касается сроков завершения работ по созданию комплекса предполетной подготовки космонавтов на космодроме Восточный в полном объеме, то планируется, что строительные работы должны быть закончены в начале 2028 года. Может быть, в течение первого либо второго квартала, с тем чтобы к концу 2028 года этот комплекс был полностью оборудован.

— Чем обусловлена необходимость создания филиала ЦПК на Дальнем Востоке?

— Филиал необходим, поскольку с космодрома Восточный в перспективе будут проходить пилотируемые запуски. У космонавтов должно быть место постоянного пребывания, где они будут готовиться к полетам и проходить предстартовую подготовку. Например, тренировки по выживанию в климато-географических зонах непосредственно в тех условиях космодрома, которые там существуют в осенне-зимний период. Такие тренировки мы планируем проводить на базе нашего филиала.

— Какие зоны, сегменты будут входить в состав нового филиала? На какой площади разместится инфраструктура комплекса?

— Площадь известна и составляет 14 га. Что касается составных элементов, мы ничего не выдумывали и заложили в основу идеологию комплекса ЦПК на космодроме Байконур. Единственно, с точки зрения обеспечения более эффективного санитарно-эпидемиологического режима и более комфортного пребывания оперативной группы эти объекты на космодроме Восточный будут размещены немного по-другому.

В состав комплекса войдет жилая зона: номера, где будут проживать экипажи и обеспечивающие их деятельность сотрудники. Также будет создана административная зона, где будет происходить управление комплексом, а также управление этапом предстартовой подготовки экипажей на космодроме. Еще проект включает техническую зону, где разместятся гаражи для техники. Кроме того, предусмотрена зона для подготовки, где будут расположены тренажеры.

— Будет ли филиал ЦПК на Восточном своего рода аналогом Звездного городка?

— Нет, комплекс предстартовой подготовки на Восточном не будет аналогом Звездного городка, и в этом нет никакой необходимости. Космонавты по-прежнему будут проходить основную подготовку в Звездном городке, а на Восточном будут находиться только в период предстартовой подготовки.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о технических средствах подготовки, которыми будет оснащен филиал.

— В частности, там будут тренажеры для поддержания навыков ручных режимов управления — например, тренажер стыковки. Кроме этого, филиал будет оборудован медицинскими тренажерами: это ортостолы, вестибулярные кресла, медицинская аппаратура для физиологического контроля состояния здоровья космонавтов. Также будет создан спортивный городок для поддержания физического тонуса космонавтов.

Кроме того, как я уже упоминал, на базе комплекса будут тренажеры для отработки выживания космонавтов. Тренировки по выживанию предполагается проводить вне рамок подготовки к запускам. ЦПК целевым образом будет направлять туда космонавтов, которые в составе условных экипажей будут отрабатывать элементы выживания в случае экстренной посадки в лесистой местности, например, зимой.

— Планируется ли размещение тренажеров для РОС на Восточном?

— Делать на космодроме Восточный тренажер для РОС необходимости нет, потому что у нас существует концепция создания комплексных тренажеров. Это многофункциональные тренажеры, которые позволяют космонавту отрабатывать различные элементы программы полета на разных участках в течение длительного времени — например, в течение всего рабочего дня. Такие тренажеры везти и размещать на Восточном нет смысла.

В рамках создания средств подготовки космонавтов в Звездном городке мы будем создавать виртуальный тренажер для РОС. Это визуализация внутренней и внешней компоновки комплекса. Вот такой тренажер, вероятно, будет на Восточном. Но, как правило, он создается на носимых лэптопах. Такой же тренажер мы возим и по ручным режимам управления — на компьютерах, но со штатными ручками управления. Такой подход мы планируем сохранить.

— В Звездном городке тренажер для РОС еще не появился?

— На данный момент не разработано техническое задание на этот тренажер. Все будет зависеть от того, в каком облике будет сформулировано видение по самой станции. Когда будет закончен эскизный проект РОС, утверждены концепция станции, технические решения ее создания в целом, тогда мы приступим к разработке тренажеров.

— Сообщалось, что в филиале ЦПК на Восточном смогут единовременно проходить подготовку 12 космонавтов. Почему именно 12?

— Эта цифра была обусловлена возможным количеством космонавтов в разных вариантах перспективного транспортного корабля. Например, обсуждалось, что на ПТК смогут полететь четыре космонавта. Поэтому мы предполагали, что на базе филиала будут проходить подготовку основной, дублирующий, резервный экипажи. Это одна из причин. Вторая причина заключается в том, что, как правило, когда мы целенаправленно возим космонавтов на подготовку к выживанию в различных климато-географических зонах, то в состав группы входит до 12 человек. Это условная цифра, номеров для проживания на Восточном будет больше. Допустим, сейчас на космодром Байконур вместе с экипажами обычно убывает оперативная группа, в составе которой больше 30 человек. Так что условия на Восточном будут обеспечены для всех.

— Кто возглавит новый филиал?

— Еще не известно. Будем думать. Может быть, будем рассматривать подключение кого-то из числа тех сотрудников, кто работает на Байконуре, чтобы плавно передать опыт. Мы обсуждаем это в рабочем порядке. Филиал ЦПК на Восточном — это интересный проект, интересная задача. Не сомневаюсь, что найдем достойного кандидата.

— Есть ли в планах сотрудничество с зарубежными странами в целях подготовки на Восточном иностранцев?

— Такая задача не стоит, она пока вне рамок нашей компетенции. Если будут осуществляться международные полеты, это автоматически будет означать, что международные экипажи будут работать и проживать на базе нашего филиала.