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Интерфакс-АВН

Путин подтвердил Нетаньяху принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях - Кремль

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Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: gazeta.ru

РФ готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации ближневосточного конфликта

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - В воскресенье состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля.

"В центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях", - отмечается в сообщении.

"Вместе с тем крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения. Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

В Кремле добавили, что кроме того, "выражена обоюдная заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян".

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Страны
Израиль
Россия
Персоны
Путин Владимир
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