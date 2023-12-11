Южная Корея, США и Япония намерены укреплять сотрудничество для сдерживания КНДР - СМИ

Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений.

Гонконг. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Южная Корея, США и Япония будут укреплять взаимодействие в области безопасности, в частности, в борьбе с ядерными и ракетными угрозами Северной Кореи, сообщило агентство "Ренхап" по итогам переговоров в Сеуле советников руководителей трех стран по вопросам нацбезопасности.

"Мы подтвердили, что Северная Корея должна выполнять обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН по денуклеаризации и запрету на военное сотрудничество, и договорились укреплять сотрудничество между тремя странами, чтобы обеспечить их строгое выполнение международным сообществом", - заявил журналистам начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чо Тхэ Ен.

В переговорах также приняли участие советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба.

Как отмечает агентство, Салливан, и Акиба заявили журналистам, что три стороны "обсудили вопросы военного сотрудничества Северной Кореи с Россией.

"Предполагается, что углубление партнерства между двумя странами помогло Северной Корее успешно вывести на орбиту военный спутник-шпион в прошлом месяце после двух неудачных попыток ранее в этом году", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Салливан, выступая на совместной итоговой пресс-конференции заявил: "Мы продолжим отстаивать мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива и свободу судоходства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях".