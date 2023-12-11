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Интерфакс-АВН

Американская база ПРО в Польше будет введена в строй 15 декабря - Пентагон

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Американская система ПРО Aegis Ashore
Американская система ПРО Aegis Ashore.
Источник изображения: Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Lin Huifen

Вашингтон. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская база европейской системы противоракетной обороны Aegis Ashore, расположенная в населенном пункте Редзиково в Польше, официально вступит в строй 15 декабря, следует из данных Пентагона, представленных Конгрессу США.

Контр-адмирал ВМС Дуглас Уильямс, исполняющий обязанности директора Агентства по противоракетной обороне (MDA), изложил подробности о графике проекта Aegis Ashore в Польше в письменных показаниях, представленных перед слушаниями в комитете Конгресса по вооруженным силам.

"Военно-морские силы официально примут в свой состав Aegis Ashore в Польше 15 декабря, - написал он. - До мая 2024 года ВМС проведут дополнительные доработки на базе Aegis Ashore в Польше, после чего в июле 2024 года они передадут ее под командование и управление НАТО для защиты европейских государств от угроз баллистических ракет, источники которых находятся вне евроатлантического региона".

На базе ПРО в Редзиково, расположенной в 165 км от границы России, размещены три системы вертикального пуска MK 41 VLS, каждая из которых оснащена восемью контейнерами с ракетами SM-3 IIA (всего 24 ракеты), радар SPY-1D(V) и система управления огнем (FCS).

С введением в строй базы ПРО в Польше в Европе станет два таких объекта. Еще в 2016 году в районе населенного пункта Девеселу в Румынии начала действовать первая американская база наземного базирования ПРО Aegis.

Эти базы предназначены для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. США утверждают, что, несмотря на ее расположение вблизи российских границ, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России. В Вашингтоне заявляли, что эти базы будут служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет.

Наземные базы Aegis в Румынии и Польше вместе с четырьмя эсминцами ПРО ВМС США, размещенными на постоянной основе в Испании, являются составными частями европейской системы противоракетной обороны. В настоящее время в морскую составляющую системы европейской ПРО, в частности, входят эсминцы USS Arleigh Burke, USS Paul Ignatius, USS Bulkeley и USS Roosevelt, оснащенные системой Aegis.

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Страны
Испания
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
Arleigh Burke
sm-3
Иджис
Проекты
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