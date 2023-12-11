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ТАСС

"Украина нам не союзник": Киеву указали на его место - Мнения ТАСС

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Западная помощь Украине уходит в пропасть
Западная помощь Украине уходит в пропасть.
Источник изображения: @ Tech. Sgt. J.D. Strong II/dvidshub.net

Андрей Низамутдинов — о сигналах с Запада и итогах конференции по развитию ВПК Украины

Под конец года неутешительные для Киева известия следуют одно за другим. Белому дому не удается провести через Конгресс законопроект о многомиллиардной помощи Украине. Организованная американцами конференция по развитию украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) обернулась пустыми обещаниями. Высокопоставленные представители администрации президента Джо Байдена прямо заявляют: деньги подошли к концу. Поток помощи от европейских стран тоже сокращается. А тут еще и министр обороны Германии — страны, занимающей второе после США место по объему помощи Украине, — возьми да скажи: Киев нам не НАТО. Есть от чего прийти в уныние.

Обозначил границу

Выше головы не прыгнешь — так можно коротко резюмировать содержание интервью, которое глава Минобороны ФРГ дал телеканалу ZDF. "Мы поставляем то, что можем. Это касается практически всех остальных союзников и партнеров", — заявил Борис Писториус, отвечая на вопрос о снижении темпов поставок вооружений и боеприпасов Киеву. Он напомнил, что заранее предупреждал о невозможности выполнения обещания передать Украине 1 млн артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

А затем, отвечая на вопрос, означает ли недостаточное количество военной помощи Украине, что "объединенный Запад" не в состоянии "дать отпор" России, Писториус произнес ключевую фразу: "Германия не является для Украины партнером по альянсу". "Это означает, что мы находимся за рамками обязательства коллективной обороны", — добавил он.

Тем самым германский министр ясно указал Киеву на его место: Украина не союзник, воевать за нее никто не будет, она лишь инструмент для реализации целей, которые поставил перед собой Запад. А у инструмента не спрашивают, чего он хочет, его просто используют. И потом выбрасывают, если он пришел в полную негодность.

Деньги на исходе

Громкое заявление Писториуса совпало по времени с поездкой представительной украинской делегации в США, где была запланирована конференция по развитию военно-промышленного комплекса Украины. Грандиозный замысел организаторов мероприятия сводился к тому, чтобы в условиях, когда Запад по целому ряду причин не может обеспечить поставку нужного Киеву объема вооружений и боеприпасов, организовать на Украине собственное крупномасштабное производство, вдобавок еще и "заточенное" под стандарты НАТО.

Все бы хорошо, но для реализации такого замысла нужны деньги, причем очень большие, а вот с этим возникла проблема: как раз когда украинская делегация уже находилась в Вашингтоне, Сенат Конгресса США провалил процедурное голосование по законопроекту о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Вместо необходимых 60 голосов документ, предусматривавший дополнительные бюджетные ассигнования в размере $61 млрд на помощь Украине, получил поддержку лишь 49 сенаторов.

Высокопоставленные представители американской администрации забили тревогу. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал сенаторов преодолеть разногласия и принять законопроект "до конца года". Он отметил, что "средства на вооружение Украины почти истощены" и для США наступает "момент истины", который определит, продолжат ли они оказывать содействие Киеву.

"У нас осталось тут несколько недель, а потом у нас [ассигнованные ранее Конгрессом средства] закончатся", — предупредил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В схожем духе высказался и госсекретарь США Энтони Блинкен, который специально к приезду украинской делегации приурочил объявление о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи. Правда, всего на скромные $175 млн (после прежних-то миллиардов!). Этот пакет, подчеркнул Блинкен, может стать одним из последних предоставленных США Киеву, если американский Конгресс не примет решение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на поддержку Украины.

Просто поговорили

Понятно, что на этом фоне конференция по ВПК свелась к ничего не значащим разговорам и пустым обещаниям. Разумеется, пресс-служба Пентагона бодро отрапортовала о том, что представители США и Украины достигли договоренностей относительно совместного производства некоторых видов вооружений и обмена техническими данными. По словам министра обороны США Ллойда Остина, подписанное в Вашингтоне "заявление о намерениях" "откроет Украине путь к производству запасных частей ближе к тому месту, где они требуются, и более скорому возвращению отремонтированной военной техники на фронт". Согласно заявлению Белого дома, речь идет не только о ремонте и обслуживании техники, но и о "производстве важнейших боеприпасов".

Здесь стоит обратить внимание на сам статус принятого документа. Не соглашение, не договор, не контракт, а "заявление о намерениях" — нечто расплывчатое, не подразумевающее обязательности исполнения. И это легко объяснить. Даже когда средства на военную помощь Киеву в бюджете США имелись, 90% этих ассигнований, по признанию Блинкена, оставались в США, тратились там на реализуемые частными подрядчиками контракты по производству вооружений и боеприпасов. Иными словами, американский ВПК очень хорошо зарабатывал на помощи Киеву.

Теперь бюджетной поддержки фактически нет, когда и в каких размерах она снова появится (и появится ли вообще) — большой вопрос. Таким образом, частным подрядчикам предлагается самостоятельно инвестировать в налаживание производства, причем не в США, а на Украине, находящейся в состоянии вооруженного конфликта. Кто захочет рисковать? Дело ведь не только в том, что энергетическая и промышленная структура Украины, заметно деградировавшая на протяжении последних трех десятилетий, получила очень серьезные повреждения в ходе российской спецоперации и сейчас фактически дышит на ладан. Проблема в другом: вновь создаваемые оборонные предприятия неизбежно станут законными целями российских военных, ведь демилитаризация Украины объявлена одной из главных целей СВО. Наивно было бы полагать, что в этих условиях западные инвесторы сегодня выстроятся в очередь, чтобы завтра оказаться у разбитого корыта.

Мечты, мечты...

Чего у американских чиновников не отнять, так это их умения раздавать пустые обещания и делать хорошую мину при плохой игре. Вот и первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, видимо, не удержался от фантазий по поводу светлых перспектив, ожидающих Украину в недалеком будущем. "Мы бы хотели, чтобы в конце будущего года украинцы оказались на таких позициях, при которых России пришлось бы принимать решение: или они должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН, диктующий суверенитет и территориальную целостность Украины, всей территории Украины, или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление", — заявил он, выступая на форуме Аспенского института.

Свое видение будущего Файнер обосновал следующим образом: "После 2024 года мы нарастим объемы производства своей военно-промышленной базы, мы работаем с украинцами, в том числе на конференции на этой неделе в Вашингтоне, чтобы нарастить объемы производства их военно-промышленной базы. То же самое делают европейские союзники США. И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас".

Все это, спору нет, звучит многообещающе, вот только неизбежно возникает вопрос: а будет ли Украина существовать после 2024 года, во всяком случае, в своем нынешнем виде?

Пора уныния

Сомнения по этому поводу не только все чаще высказываются за рубежом, но и начинают понемногу одолевать самих украинцев. По замечанию агентства Bloomberg, Украину "охватило чувство уныния" из-за контрнаступления, которое не принесло результатов, и усиливающегося ощущения, что "конфликт не закончится в ближайшее время". Из-за этого у людей усиливается желание "добиться мира любой ценой".

Не сулит оптимизма и наступившая зима, которая, по признанию председателя комитета Верховной рады по интеграции с Евросоюзом Иванны Климпуш-Цинцадзе, обещает быть "действительно трудной". "Мы находимся в более слабом положении, чем год назад. Наши возможности, к сожалению, не позволяют защитить все наши города, электростанции и мосты", — сказала она в интервью испанской газете La Razón.

Опасения по поводу того, что Запад все больше разочаровывается в Украине и скоро может списать ее в утиль, открыто высказываются и в украинских политических кругах. "По деньгам. Сейчас это будет, скорее всего, последний денежный транш помощи Украине [от США]. В 2024-м денег нам не дадут. Скорее всего, мы перейдем на кредитную форму сотрудничества. Кредиты дадут. Безвозвратную денежную помощь — нет", — написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Не менее откровенна и другая его запись: "В Вашингтоне несколько источников мне подтвердили, что Блинкен сказал европейцам перестать говорить с Украиной о НАТО. Никакой НАТО не будет. Тема НАТО раздражает элиты США". По словам депутата, в офисе президента Украины с такой перспективой уже "смирились".

Сейчас в Киеве с трепетом ждут саммита ЕС, который на следующей неделе должен будет решить, начинать ли с Украиной переговоры о ее вступлении в ЕС, и попробует достигнуть договоренности о предоставлении ей дополнительной помощи в размере €50 млрд. Если брюссельской евробюрократии удастся продавить эти решения, то украинские элиты смогут слегка перевести дух. Иной вариант будет означать, что выдача закончена, касса закрывается, пора паковать чемоданы. Очень по-американски: ничего личного, просто бизнес. 

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