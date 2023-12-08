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Интерфакс-АВН

Армения и Азербайджан подтвердили намерение заключить мирный договор, договорились о мерах по укреплению доверия - совместное заявление

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Флаги Азербайджана и Армении
Флаги Азербайджана и Армении.
Источник изображения: © REUTERS / Denis Balibouse/File Photo

Азербайджан освободил 32 армянских военных, Армения освободила двух азербайджанских военных

Ереван. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Ереван и Баку договорились предпринять ощутимые шаги в направлении укрепления доверия между двумя государствами, говорится в совместном заявлении аппарата премьер-министра Армении и администрации президента Азербайджана.

"Армения и Азербайджан согласны с тем, что существует историческая возможность достичь долгожданного мира в регионе. Оба государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности", - цитирует документ пресс-служба правительства Армении.

В заявлении отмечается, что "в результате переговоров между аппаратом премьер-министра Республики Армения и администрацией президента Азербайджанской Республики достигнута договоренность о принятии ощутимых шагов в направлении укрепления доверия между двумя государствами".

"Руководствуясь гуманитарными ценностями и в знак доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. Со своей стороны, Республика Армения, руководствуясь гуманитарными ценностями и в знак доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих", - говорится в заявлении.

Кроме того, в качестве жеста доброй воли Республика Армения выражает поддержку поданной Азербайджанской Республикой заявке на проведение 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата ("COP29") и снимает свою кандидатуру.

"Республика Армения и Азербайджанская Республика выражают надежду, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат заявку, поданную Азербайджанской Республикой на прием. В качестве жеста доброй воли Азербайджанская Республика выражает поддержку кандидатуре Республики Армения, выдвинутой в члены Бюро Восточноевропейской группы "COP"", - говорится в заявлении.

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