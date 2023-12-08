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ТАСС

В ФРГ заявили о сокращении помощи Киеву в августе - октябре в годовом отношении на 90%

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Здание бундестага в Берлине, Германия
Здание бундестага в Берлине, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

По данным Института мировой экономики, за отчетный период новую военную поддержку Украине пообещали 20 международных доноров из 42

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Объемы обещанной киевским властям помощи со стороны их западных партнеров сократились в августе - октябре на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такие подсчеты привел в своем исследовании базирующийся в Киле Институт мировой экономики (IfW).

"Динамика поддержки Украины сократилась, - говорится в исследовании. - Перспективы неясны, поскольку крупнейшие по объемам обязательства со стороны Европейского союза не были окончательно одобрены, также сокращается помощь со стороны США".

По данным IfW, за отчетный период новую военную поддержку Украине пообещали 20 международных доноров из 42, объем в финансовом выражении - €2,1 млрд. "Это самый низкий показатель с января 2022 года", - отмечается в материале.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд с февраля 2022 года. В ноябре сообщалось, что правительство ФРГ намерено увеличить в 2024 году помощь с €4 млрд до €8 млрд. Однако власти пока не согласовали бюджет на следующий год из-за фискальных проблем.

20 июня Еврокомиссия призвала страны ЕС внести дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года. Как сообщил ранее глава Европейского совета Шарль Мишель, на саммите ЕС в конце октября в Брюсселе идею выделения дополнительных бюджетных взносов от стран Евросоюза для Украины заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и другие государства. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты.

Также пока не согласовали новую помощь в США. Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо законодателям, в котором предупредила, что к концу календарного года у США полностью истощатся ресурсы для оказания помощи Украине, если не будет одобрен запрошенный администрацией проект финансирования. 

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Бельгия
Венгрия
Германия
Словакия
США
Украина
Проекты
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