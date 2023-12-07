Войти
Интерфакс-АВН

Эстония готовится увеличить зону контроля за морским транспортом - СМИ

270
0
0
Флагман ВМС Эстонии ADMIRAL COWAN
Флагман ВМС Эстонии ADMIRAL COWAN.
Источник изображения: invoen.ru

Таллин. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Эстонии готовит законопроект, который позволит вдвое увеличить территорию в Балтийском море, где возможен контроль за морским транспортом.

"Министерство обороны готовит законопроект, который позволит в определенных случаях останавливать корабли, в том числе за пределами территориальных вод Эстонии. Речь идет о возможности введения прилежащей зоны - части морского пространства, прилегающей к территориальному морю, в котором прибрежное государство может осуществлять контроль в определенных законом областях", - сообщает в среду портал телерадиовещания ERR.

Как считают в Минобороны, "это усилит контроль Эстонии над своим морским пространством, хотя и не гарантирует полной защиты подводных кабелей и трубопроводов".

Морская граница Эстонии проходит на расстоянии 12 морских миль, то есть примерно 22 километров, от береговой линии. В Финском заливе она проходит в 5,5 километрах от линии, проходящей через центр залива, и за пределами этой зоны у государства мало возможностей для контроля.

Конвенция ООН по морскому праву предусматривает возможность установить прилежащую зону, примыкающую к территориальному морю, где права государства несколько шире.

Согласно Конвенции, прилежащая зона может простираться до 24 морских миль, или около 44 километров, от той береговой линии, от которой отсчитываются территориальные воды.

До сих пор Эстония не использовала эту возможность.

"Мы видим, что Балтийское море стало ареной гибридной войны. А гибридная война процветает во многом благодаря "серым зонам", особенно в сфере права. Чем больше прибрежные государства региона Балтийского моря смогут закрыть такие серые зоны, тем меньше будет возможностей для гибридной войны", - сказал эксперт по морскому праву и преподаватель юридического факультета Тартуского университета Александр Лотт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Эстония
Компании
ООН
Похожие новости
03.04.2023
Хорошо вооруженный нейтралитет
26.08.2022
Украина захотела создать альянс с Британией и Польшей. Но есть одно но
15.01.2021
Война за Арктику: Швеция готовится противостоять России
13.10.2016
Государственное российское ТВ: "Наглое поведение по отношению к России может иметь ядерные последствия" (TV 2 Norge, Норвегия)
10.06.2016
Учения НАТО: не стоит лезть на медведя с перочинным ножом (Agora Vox, Франция)
24.04.2014
Россия - не НАТО. Минобороны пересматривает отношения с Североатлантическим блоком
26.09.2011
В тройку мировых лидеров по импорту бронеавтомобилей по периоду 2003-2010 гг. входят Ирак, США и Великобритания - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 05:27
  • 155
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 07.12 03:58
  • 57216
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 23:22
  • 1
В США испытали систему РЭБ в ранце
  • 06.12 17:52
  • 0
Белорусский беспилотник для СВО
  • 06.12 16:51
  • 287
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.12 16:22
  • 2
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 06.12 14:25
  • 2
«Взрывать и заваливать тоннели бессмысленно»: чем хорош и опасен новый план ЦАХАЛ
  • 06.12 14:08
  • 0
ОДКБ: Миротворческий потенциал Организации будет только расти
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО