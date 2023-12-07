Эстония готовится увеличить зону контроля за морским транспортом - СМИ

Таллин. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Эстонии готовит законопроект, который позволит вдвое увеличить территорию в Балтийском море, где возможен контроль за морским транспортом.

"Министерство обороны готовит законопроект, который позволит в определенных случаях останавливать корабли, в том числе за пределами территориальных вод Эстонии. Речь идет о возможности введения прилежащей зоны - части морского пространства, прилегающей к территориальному морю, в котором прибрежное государство может осуществлять контроль в определенных законом областях", - сообщает в среду портал телерадиовещания ERR.

Как считают в Минобороны, "это усилит контроль Эстонии над своим морским пространством, хотя и не гарантирует полной защиты подводных кабелей и трубопроводов".

Морская граница Эстонии проходит на расстоянии 12 морских миль, то есть примерно 22 километров, от береговой линии. В Финском заливе она проходит в 5,5 километрах от линии, проходящей через центр залива, и за пределами этой зоны у государства мало возможностей для контроля.

Конвенция ООН по морскому праву предусматривает возможность установить прилежащую зону, примыкающую к территориальному морю, где права государства несколько шире.

Согласно Конвенции, прилежащая зона может простираться до 24 морских миль, или около 44 километров, от той береговой линии, от которой отсчитываются территориальные воды.

До сих пор Эстония не использовала эту возможность.

"Мы видим, что Балтийское море стало ареной гибридной войны. А гибридная война процветает во многом благодаря "серым зонам", особенно в сфере права. Чем больше прибрежные государства региона Балтийского моря смогут закрыть такие серые зоны, тем меньше будет возможностей для гибридной войны", - сказал эксперт по морскому праву и преподаватель юридического факультета Тартуского университета Александр Лотт.