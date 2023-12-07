Целили в Москву — попали в Киев. Украина становится страной-изгоем

Набиравшие силу с самого начала СВО санкции и внешнеполитические инициативы Запада преследовали две цели: вызвать в России экономический коллапс и превратить ее в страну-изгоя. Обе задачи полностью решены, правда, не так, как планировалось — экономический крах случился в Европе, прежде всего в Германии, а в изоляции оказалась Украина, ради защиты которой все вроде бы и затевалось.

"Сейчас мы принимаем решение о том, является ли Киев российским городом или украинским городом", — ляпнул на днях сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи в интервью изданию Defense News. Фраза хороша сама по себе. Никто и не сомневался, что цирком под названием "украинская политика" руководят из Вашингтона. Однако у нее есть и куда менее веселый для украинцев подтекст, ведь речь идет о том, сможет ли Америка сохранить поддержку киевской хунты на прежнем уровне.

Пока по всему выходит, что нет. В США демократы и республиканцы никак не договорятся, стоит ли национальная безопасность дороже, чем кормежка с рук находящегося на последнем издыхании украинского режима. Пока — не договорились. А это значит, что никаких денег Украине не видать как минимум до начала февраля будущего года.

Все бы ничего, сохрани Киев шанс пойти с шапкой по кругу, выпрашивая деньги у других союзников. Так ведь и тех нет! Скажем, министр обороны Германии, главного европейского спонсора хунты Зеленского, прямо призналсяв этом. Дескать, мы не являемся ни союзником Украины, ни стороной в каком-либо альянсе с нею. А в ответ на упреки по поводу того, будто Берлин предоставил Киеву недостаточно помощи, обиженно добавил: "Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам".

Могут они, прямо скажем, уже немногое. Европа, стремительно теряющая единство и собственную экономику, больше не хочет — а зачастую просто не может! — продолжать вкачивать миллионы в разваливающуюся Украину.

В ЕС и США даже перестали стесняться истинных мотивов того, зачем делали это до сих пор. И это было вовсе не стремление "спасти украинцев от страшных русских". В Америке признают, что "из 68 миллиардов долларов военной и прочей связанной с ней помощи, которую утвердил Конгресс с начала вооруженного конфликта на Украине, почти 90% осталось у американцев". А экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес прямо предупредилсвоих соотечественников: "Соединенное Королевство рискует потерять свою лидирующую роль, если не предоставит Украине 2,6 миллиарда фунтов военной помощи". Мол, стоит британцам перестать поддерживать украинцев, и вместо них это наперебой станут делать другие европейцы.

Какие именно, сэр Уоллес? Те, которые одной рукой поднимают плакаты "Руки прочь от Украины!", а другой разжигают против нее торговые войны?

Классический пример — Польша. Еще год назад она старательно поддерживала ближайшего соседа всем, чем могла, даже собственными военными. Но в конечном счете своя рубашка полякам, как всегда, оказалась ближе к телу.

Сначала начался "зерновой" бойкот, когда после выхода России из Черноморской сделки пшеница потекла не в Африку, а в Европу, в одночасье подкосив сельское хозяйство соседей. В ответ те запретили ввоз украинских зерновых. Месяц назад польские дальнобойщики перекрыли украинские погранпереходы, спасая себя от демпингующих коллег с тризубами на обложке паспорта. А в промежутке правительство Польши успело объявить, что больше не будет поддерживать соседку оружием. На том основании, что польская армия сама готовится давать отпор какой-то "российской агрессии" и спешно перевооружается.

Ладно Польша! Она-то хоть какое-то время поддерживала Украину, хотя прежде всего из желания получить-таки назад свои "восходны кресы" — западноукраинские земли. Есть еще Венгрия и Словакия, которые тоже имеют территориальные претензии к Киеву — и тоже изо всех сил стараются его утопить.

Венгерский премьер Виктор Орбан последовательно выступает как антиукраинский политик и делает все, чтобы киевская хунта рассталась со своими мечтами. На днях он потребовал, чтобы вопрос о членстве Украины в ЕС сняли с повестки дня саммита Евросоюза в Брюсселе. Новый словацкий премьер Роберт Фицо, пришедший к власти на волне антиукраинских настроений сограждан, действует не менее жестко. Первым делом он отказал киевскому режиму в дальнейшей военной поддержке и пообещал добиваться начала переговоров, поскольку "лучше они будут идти десять лет, чем все это время будут гибнуть люди". Напомним, у Киева по этому поводу совсем другая позиция.

Неудивительно, что в потере поддержки европейцев украинцы, начиная с главаря хунты Зеленского и заканчивая его оболваненными избирателями, видят руку Кремля.

"Кремль и его шпионские агентства тайно платят польским водителям за блокирование пропускных пунктов", — цитирует The Guardianукраинского дальнобойщика Валерия.

От себя издание добавляет: "Такие утверждения звучат все чаще, поскольку в крайне правой польской партии "Конфедерация свободы и независимости", поддерживающей протесты, есть несколько депутатов, явно настроенных против Украины. Однако польские профсоюзы заявляют, что это настоящий протест рабочего класса".

Постойте! Еще совсем недавно Украина была самой свободной и демократической страной Европы! Что же случилось?

Что и должно было случиться. Мутный поток вранья, на котором построена вся проукраинская риторика коллективного Запада, пересыхает. Дело не в том, что коллективные пропагандисты, в которых в подавляющем своем числе превратились западные журналисты, разучились лгать. Им перестали приказывать делать это. Потому что поддерживать Украину — это не только не модно (на фоне общемировой поддержки Израиля), но и небезопасно для собственного имиджа.

Попробуй-ка поддержи страну, в которой действующий президент продавливает законодателей, и те в едином порыве принимают декларацию о запрете выборов. Демократично? Отнюдь! А попробуй-ка поддержать того же президента, которого в открытую обвиняют в гомерических масштабах коррупции, покупках вилл и яхт, — а он даже не почешется! Демократия демократией, но и границы видеть надо.

Эти границы все сильнее съеживаются. И Соединенные Штаты, и Евросоюз перестали продвигать нарратив о скорой победе Киева и возвращении к границам 1991 года. "Партнеры" теперь призывают сохранить хоть какое-нибудь подобие Украины в обмен на потерю территорий и статус кандидата в ЕС и НАТО.

Проблема в том, что с таким подходом не согласны ни Киев, ни тем более Москва — и это, пожалуй, единственное, в чем они сходятся. Россию устроит только один исход СВО: достижение заявленных еще 24 февраля 2022 года целей по денацификации и демилитаризации Украины. Пусть неторопливо, но российская армия и дипломатия верно движутся именно в этом направлении. Именно этот процесс и вынуждает бывших союзников Киева поспешно отходить в сторону. Оказаться под обломками падающего здания украинской "незалежности" не хочется никому.

Автор: Антон Трофимов