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Интерфакс-АВН

Минцифры обсуждает возможность расширения категории IT-специалистов, на которых распространяется отсрочка от призыва - Чернышенко

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Источник изображения: © Фотохост-агентство РИА Новости

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры прорабатывает вопрос о расширении категории IT-специалистов, которые могут претендовать на отсрочку от службы в армии по призыву; предлагается не учитывать наличие высшего образования.

"Вы сказали, что требование для IT-специалистов о наличии высшего образования является обязательным для получения требующейся отсрочки от призыва на военную службу. Минцифры сейчас прорабатывает этот вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан, на которые эти меры будут распространяться", - сказал Чернышенко во время "правительственного часа" на пленарном заседании Госдумы в среду.

Он добавил, что возможный квалификационный экзамен для IT-специалистов также прорабатывается Минцифры совместно с отраслью.

"Минцифры совместно с отраслью готовит сейчас предложения для рассмотрения на Совете при президенте РФ по профессиональным квалификациям, который как раз отвечает за профессиональные стандарты, в том числе по этому направлению", - сказал вице-премьер.

Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов 2022 года, а также от весеннего и осеннего призывов в этом году.

Чтобы иметь право на отсрочку от призыва на срочную службу, ИТ-специалист мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет должен иметь российское гражданство, работу по трудовому договору в аккредитованной Минцифры IT-компании, нормальную продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня (в приложении к постановлению правительства от 28 марта 2022 года № 490), а также работать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года. Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после вуза.

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Страны
Россия
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