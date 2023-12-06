Войти
Интерфакс-АВН

Финляндия начнет производить боеприпасы для Украины - СМИ

209
0
0
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

Хельсинки. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Финляндия намерена начать производство боеприпасов для Украины, сообщил министр обороны Антти Хяккянен (Antti Hakkanen).

"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет и дальше наращивать производство боеприпасов для вооружения Украины. Это решение будет принято в ближайшее время", - сказал Хяккянен во вторник в интервью газете Iltalehti.

Он отметил, что этот вопрос, вероятно, будет решен до Рождества.

"Планы готовы. В настоящее время публикуется план по значительному увеличению производства боеприпасов. Намерение состоит в том, чтобы поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы будем и дальше повышать готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", - сказал Хяккянен.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Финляндия
Похожие новости
05.07.2023
Украина стала крупнейшим получателем оружия ФРГ в I полугодии 2023 года
28.06.2023
Кабмин ФРГ за первую половину года одобрил поставки оружия на €4,62 млрд
19.06.2023
Politico рассказала о гибели учившегося в США украинского пилота
09.06.2023
Испугавшись сближения России и ЕС, США сделали Европе опасный "подарок"
01.06.2023
Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь
25.05.2023
При каких условиях возможно соглашение между Россией и Западом
18.03.2013
«Комплексная безопасность 2013»: на пути к лидерству в сфере безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 05:32
  • 145
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 06.12 05:27
  • 57188
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.12 19:51
  • 286
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 13:35
  • 1
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО
  • 02.12 13:31
  • 2
Российская армия продолжит действовать в «активной обороне»
  • 01.12 17:33
  • 0
Ход реализации блокады Калининграда
  • 01.12 10:45
  • 2666
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями