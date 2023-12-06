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ТАСС

Глава ЕП признала, что поддержка Киева - серьезное финансовое испытание для Европы

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Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: Global Look Press/Monika Skolimowska

Роберта Метсола считает, что "лучшее, что может сделать ЕС, - это чтобы Европейский совет на следующей неделе послал сильный политический сигнал, проложив путь к официальным переговорам с Киевом о вступлении в ЕС"

РИМ, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола призналась, что ее беспокоит усталость в Европе от поддержки Украины, и назвала помощь Киеву "серьезным финансовым вызовом".

"Для Европы это огромный финансовый вызов, - сказала она в интервью газете Corriere della Sera. - Но усилия начинаются с политических лидеров. Мы с самого начала говорили, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы должны сдержать это обещание. <…> Я буду продолжать работать вместе с подавляющим большинством парламента с надеждой, что в течение этого года мы примем политическое решение об открытии переговоров о вступлении [Украины] в ЕС, что станет верным признаком того, что мы не поддаемся никакой усталости".

По мнению Метсолы, "лучшее, что может сделать ЕС, - это чтобы Европейский совет на следующей неделе послал сильный политический сигнал, проложив путь к официальным переговорам с Киевом о вступлении в ЕС".

При этом Метсола добавила, что не все страны с этим согласны. "Переговоры продолжаются. Но мы были в похожей ситуации с санкциями в отношении России, и я думаю, что у нас есть хорошие перспективы", - сказала глава ЕП.

1 декабря газета Politico сообщила, что Евросоюз движется к серьезному кризису из-за помощи Украине и давления со стороны Венгрии. По данным издания, "политический кризис может разразиться на саммите в середине декабря, когда лидеры ЕС должны принять историческое решение о вступлении Украины в сообщество и заключить ключевое соглашение по бюджету, чтобы предоставить Киеву спасательный круг в размере €50 млрд". Подобные планы могут быть подорваны премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который, как отмечает издание, потребовал, чтобы весь политический и финансовый процесс был заморожен до тех пор, пока лидеры не согласятся на полный пересмотр поддержки Киева со стороны Брюсселя. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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