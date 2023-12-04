Шведская одиссея продолжается: вступление в НАТО — якобы вопрос "недель", но Венгрия и Турция по-прежнему тормозят процесс

Forum24: Турция отложила вопрос о членстве Швеции в НАТО на неопределенный срок

Турция и Венгрия препятствуют вступлению Швеции в НАТО, пишет Forum24. Всякий раз, когда последняя выполняет поставленные перед ней условия, первые две выдвигают новые требования. Дело "нескольких недель" затянулось на долгие месяцы.

Говорят, остается всего "несколько недель" до ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс Турцией, которая вместе с Венгрией сдерживала процесс на протяжении многих месяцев. На неделе свое обещание на этот счет шведскому министру иностранных дел Тобиасу Билльстрёму (Tobias Billström) дал его турецкий коллега Хакан Фидан (Hakan Fidan).

"Он сказал, что, по его сведениям, ратификация состоится через несколько недель. Конечно, Швеция не верит безусловно подобным обещаниям, но мы надеемся, что процесс все-таки завершится", — сообщил журналистам Тобиас Билльстрём, по словам которого Турция не выдвинула больше никаких новых требований.

Окончательно утвердить вступление Швеции в НАТО сейчас формально может турецкий и венгерский парламенты. Однако режим в обоих государствах близок к авторитарному, а парламент лишен самостоятельности в принятии решений. То есть фактически их контролирует турецкий президент Реджеп Эрдоган и венгерский премьер Виктор Орбан, внешняя политика которых в последние годы заключалась в лавировании между Западом и Востоком.

Нейтралитету конец

Швеция окончательно отказалась от политики нейтралитета, сохранявшейся более двух столетий, в мае прошлого года. Тогда вместе с Финляндией Швеция попросилась в НАТО. К такому решению шведские власти подтолкнула угроза со стороны все более активных действий России, которая начала спецоперацию на Украине и не раз угрожала своим скандинавским соседям.

Решение правившего тогда шведского социал-демократического правительства встретило значительное сопротивление со стороны своих более радикальных левых партнеров и пацифистски настроенной части общества. Однако ожидалось, что сам процесс ратификации действующими членами Североатлантического альянса пройдет без серьезных проблем и ввиду напряженной ситуации по ускоренной процедуре.

Но вскоре возникло препятствие в виде Турции, которая выступила резко против вступления двух стран в Североатлантический альянс и начала выставлять условия, связанные прежде всего с прекращением эмбарго на экспорт некоторых типов оружия и с деятельностью курдских националистических (террористических, по мнению Турции) организаций на территории Швеции и Финляндии.

В марте текущего года Турция дала Финляндии зеленый свет, и в апреле эта страна стала полноценным членом Североатлантического альянса. Что касается Швеции, то турки продолжали предъявлять все новые и новые требования, хотя Швеция так же, как и Финляндия, в частности, отменила эмбарго на вооружения и, несмотря на внутренние протесты, приняла новые антитеррористические законы, которые позволяют выдавать лиц, связанных с "Рабочей партией Курдистана".

Все новые требования

Вскоре оказалось, что у Швеции просто нет шансов удовлетворить все турецкие требования самостоятельно. Например, турки требовали, чтобы Соединенные Штаты Америки сняли запрет на продажу своих F-16 Турции (США таким образом наказали Анкару, когда та закупила российские зенитные ракетные комплексы С-400). Для одобрения вступления Швеции в блок Эрдоган также требовал улучшить условия таможенного союза, который был образован между Турцией и Европейским Союзом в 1995 году, и упростить выдачу виз ЕС турецким гражданам.

Наконец, Соединенные Штаты и Евросоюз пошли Турции навстречу, хотя, например, американцы тоже обусловили свое решение согласием Конгресса. Таким образом, Эрдоган, что парадоксально, оказался в такой же ситуации, в какую сам поставил Швецию, когда, с одной стороны, как президент он одобрил вступление второй скандинавской страны в НАТО, а с другой, доверил окончательное решение турецкому парламенту, который по-прежнему медлит.

На этой неделе Внешнеполитический комитет турецкого парламента отложил голосование о вступлении Швеции в НАТО и даже не назначил дату его дальнейшего обсуждения, хотя Министерство иностранных дел продолжает анонсировать скорый положительный исход дела. Предлогом для очередных проволочек послужили, например, недавние заявления председателя ультраправых шведских демократов Йимми Окессона (Jimmie Åkesson). Он предложил запретить строительство новых мечетей и разрушить некоторые существующие. Также Анкара выразила недовольство неизменной поддержкой, которую Швеция якобы оказывает "террористическим" (читай: курдским) организациям.

Непредсказуемая Венгрия

Принятие Швеции в НАТО с самого начала также задерживает Венгрия, которая заняла еще более непредсказуемую позицию, чем Турция. Орбан, в отличие от Эрдогана, не выдвигает никаких конкретных требований, которые Швеция могла бы выполнить самостоятельно или вместе с союзниками. Венгерский парламент постоянно откладывает утверждение членства Швеции, хотя венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто (Péter Szijjártó) еще в июле заявил, что это лишь "формальность".

Но в сентябре Виктор Орбан сказал, что Венгрия "не спешит" принимать Швецию в НАТО, поскольку шведской безопасности якобы "ничто не угрожает". Это утверждение прямо противоречит высказываниям высокопоставленных шведских руководителей, в том числе министра обороны Пола Юнсона (Pål Jonsson). По его словам, из-за российской угрозы Швеция должна войти в Североатлантический альянс "как можно скорее". Как бы там ни было, венгерский парламент пока не спешит с решением, хотя его к тому по крайней мере публично призывает, например, президент Каталин Новак (Katalin Nováková) из правящей партии Орбана "Фидес".

Она также заявила, что Швеции следует более активно убеждать венгерских депутатов. "Возможно, поможет, если шведские власти обратятся к венгерскому правительству или если шведские политики обратятся к венгерским политикам и попытаются убедить их в необходимости этого решения", — сказала президент в ноябре после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Особенно венгерским депутатам якобы не нравится, что шведы критикуют состояние правового государства и демократии в Венгрии при Орбане.

Ранее Венгрия уже несколько раз обещала, что не станет последней страной, которая блокировала бы вступление Швеции в Североатлантический альянс. Вполне вероятно, что Венгрия координирует свои действия с Турций, с которой в последние годы все больше сближалась. Поэтому дальнейший ход событий в длинной шведской саге о вступлении в Североатлантический альянс, возможно, определит встреча, которая состоится в следующем месяце в Будапеште. Встреча между Орбаном и Эрдоганом.

Автор статьи: Франтишек Календа (František Kalenda)