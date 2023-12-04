НПО им. Лавочкина создаст всепогодную спутниковую систему дистанционного зондирования Земли для российской армии - Шойгу

Сотрудники лаборатории НПО им. С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур.

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НПО им. Лавочкина создает космическую систему всепогодного дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), данные которой будут использоваться в интересах военных.

"Вначале заслушаем, как Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина работает над созданием космической системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, которая позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности", - сказал Шойгу в ходе селектора с руководством Вооруженных сил РФ в пятницу.

По его словам, полученные снимки высокого разрешения планируется использовать в интересах российской армии.