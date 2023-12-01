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Газета.ru

"На штурм Бахмута испанцы не пойдут": чем закончилось первое заседание Совета НАТО - Украина

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 29 ноября 2023 года
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 29 ноября 2023 года.
Источник изображения: Johanna Geron/Reuters

В НАТО отказались от предоставления Украине летального оружия в 2024 году

Министры иностранных дел государств-участников НАТО собрались 28 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить рекомендации по реформам для приема Украины в альянс. С результатами встречи разбирался военный обозреватель «Газета.Ru» Михаил Ходаренок.

В Брюсселе прошло первое заседание Совета НАТО - Украина. В результате было опубликовано заявление, состоящее всего из трех пунктов:

  1. государства-участники НАТО обязались и дальше наращивать политическую и практическую поддержку Киева;
  2. министры иностранных дел альянса утвердили структуру Совета НАТО - Украина и программу его работы на 2024 год;
  3. Украина пообещала, что продолжит демократические реформы и реформы в сфере безопасности.

Об усилении финансирования Киева (причем в разы), поставках многофункциональных истребителей типа F-16, авиационных средствах поражения типа крылатых ракетах воздушного базирования, 155-мм выстрелах с осколочно-фугасными снарядами речи на этой встречи не шло. Вместо этого Украину затопили потоком дежурных обещаний, которые в Киеве уже слышали много лет подряд. А Украина на данном этапе объективно нуждается не столько в подбадриваниях, сколько в масштабных поставках оружия и материальных средств.

Более того, в программу сотрудничества НАТО и Украины на следующий год не включены поставки летального оружия. Правда, сохраняется возможность передачи Киеву вооружения, военной и специальной техники на двусторонней основе. Но Украине не стоит надеяться, что объемы этих поставок приобретут кардинально новое качество и увеличатся на порядок.

"Молятся на пятую статью"

По итогам совещания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран НАТО подтвердили «непоколебимую поддержку» украинцев и готовность в будущем принять Украину в альянс».

Остается только уточнить, как конкретно выглядит это будущее. И в чем оно будет измеряться - в годах или десятилетиях. Как ранее писала «Газета.Ru», вступление Украины в НАТО в исторически обозримый срок представляется весьма и весьма малореальным событием.

Еще более фантастическим представляется задействование 5-й статьи Устава НАТО в интересах Украины даже при ее гипотетическом вступлении в альянс (о чем откровенно и уже давно бредят в Киеве).

На Украине уже все лбы разбили в коленопреклоненных позах, молясь на эту статью, но ее надо читать весьма и весьма внимательно. Целесообразно даже привести текст 5-й статьи полностью:

«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона».

Ключевые слова здесь - «которое сочтет необходимым» (а может, и не сочтет) и «включая применение вооруженной силы» (а, стало быть, можно обойтись и без применения вооруженной силы). В общем, можно так, а можно и этак.

А на практике это означает, повторим еще раз, только одно - на штурм Бахмута датчане, итальянцы, испанцы и греки не пойдут.

Иными словами, когда-нибудь, в весьма отдаленном будущем, Украину может и примут в НАТО, но для этого должен завершиться вооруженный конфликт, подписаны все необходимые мирные соглашения, обстановка должна устояться и кристаллизироваться, государственные границы отвердеть. Вот разве что тогда примут - да и то не факт.

«Де-факто армия НАТО»?

Даже вполне благополучную во всех отношениях Швецию не приняли до сих пор, а ведь при приеме Украины в НАТО потребуется единодушное голосование всех государств-участников альянса. В настоящее время это выглядит малореальным событием.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил: «Мы повышаем нашу взаимосовместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с учетом наших возможностей и принципов управления».

Остановимся на словах «мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО». А если попробовать заявление Дмитрия Кулебы сформулировать несколько по-другому, при этом отнюдь не погрешив против истины?

К примеру, оно могло выглядеть и так «после провала нашего летнего контрнаступления, находясь в полном стратегическом тупике, не имея ни одного шанса на военное решение конфликта, мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО».

Причем в подобное заявление добавлены отнюдь не вымысел и фантазии, а слова, прозвучавшие на том же заседании Совета НАТО - Украина («глава МИД Венгрии: многие страны НАТО признали провал контрнаступления ВСУ»), а о тупике говорил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

На подобном фоне недавние слова генерального секретаря НАТО Столтенберга, что «Украина близка к членству в НАТО как никогда», произнесенные на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности ЕП в начале сентября этого года, выглядят весьма и весьма неоднозначно.

Подводя итог, можно поставить вопрос и так - а в НАТО готовы принять в свои ряды «де-факто армию НАТО», не добивающуюся никаких побед на фронтах вооруженной борьбы?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

Права на данный материал принадлежат
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Венгрия
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Швеция
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