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Интерфакс-АВН

ЕС должен увеличить объем совместных военных расходов государств-членов - глава Еврокомиссии

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: EPA-EFE/ JULIEN WARNAND

Брюссель. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскритиковала инструменты сотрудничества государств ЕС в области обороны как неэффективные и призвала к объединению военных расходов.

"В нашем распоряжении нет недостатка в европейских инструментах. Есть (совместные) проекты, представляющие большой интерес: от дронов дальнего действия до системы обнаружения и обезвреживания морских мин, которые могут оказаться жизненно важными, например, в Черном море. Но в целом наши инструменты сотрудничества по-прежнему неэффективны", - заявила глава ЕК в четверг на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (EDA) в Брюсселе.

"Совместные расходы государств-членов улучшились лишь незначительно. Они все еще ниже 20%, что очень далеко от нашей цели в 35%", - добавила фон дер Ляйен.

Кроме того, указала она, последние данные показывают, что увеличившиеся в целом военные расходы стран ЕС "в подавляющем большинстве тратятся за пределами Европейского союза".

"Мы преимущественно покупаем порознь и за рубежом. Конечно, это происходит из-за необходимости срочной доставки оружия на Украину и восполнения национальных запасов. Но такая волна краткосрочных приобретений будет иметь долгосрочные последствия: прежде всего экономические издержки", - сказала председатель ЕК.

Она пояснила, что, когда государства-члены ЕС осуществляют закупки нескоординированным образом, это может привести к росту цен. Это также сказывается на конкурентоспособности европейской оборонной отрасли, так как эти инвестиции могли бы способствовать в Европе инновациям и экономии за счет их масштаба вместо разрозненных трат в иных местах.

Кроме того, несогласованность имеет и военные издержки, считает фон дер Ляйен. "В Европе слишком много различных систем вооружения. А это приводит к отсутствию совместимости", - отметила она.

Глава ЕК привела пример, когда в совместной германско-нидерландской бригаде используется одинаковый тип гаубиц, но нидерландцы и немцы не могут применять боеприпасы друг друга.

"Наконец, покупка в одиночку и за пределами ЕС также может сказаться на безопасности. Нам не следует предполагать, что мы всегда сможем полагаться на международный рынок для наших оборонных закупок. Мы должны изучить наши стратегические зависимости, чтобы избежать оперативных последствий на поле боя", - предостерегла председатель ЕК.

По ее словам, Евросоюзу промышленная готовность нужна так же, как военная готовность в быстро меняющейся среде безопасности.

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