НАТО разработала рекомендации для Украины по реформам в перспективе ее членства в альянсе - Столтенберг

Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса, до этого необходимо реализовать реформы, по которым подготовлены рекомендации союзников, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Мы разработали рекомендации по приоритетным реформам на Украине, в том числе по борьбе с коррупцией, по укреплению верховенства права и по поддержке прав человека и прав меньшинств", - сказал в среду глава Североатлантического альянса на пресс-конференции в Брюсселе после первого заседания Совета НАТО-Украина на уровне глав МИД.

По словам Столтенберга, "Украина ближе к НАТО, чем когда-либо", и альянс продолжит оказывать ей поддержку.

На вопрос о том, как Украина будет выполнять эти реформы в нынешних условиях, генсек организации ответил, что он "очень впечатлен стремлением Украины выполнить реформы и модернизировать свое сообщество" во время полномасштабных военных действий.

"Мы уже видим, что они внесли конкретные изменения в законодательство, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом. Они пересматривают систему закупок для обороны в консультации с НАТО, а также занимаются модернизацией своих разведывательных служб. Это лишь несколько примеров того, как Украина меняется, как она адаптирует свою систему, занимаясь в том числе борьбой с коррупцией", - продолжил генеральный секретарь.

Он полагает, что это "помогает Украине приблизиться к членству в НАТО".