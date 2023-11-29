Любое вмешательство извне с целью вызвать межнациональные и межрелигиозные конфликты в РФ будет расценено как агрессия - Путин

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия будет расценивать как агрессию любое вмешательство извне с целью вызвать межнациональные и межрелигиозные конфликты внутри страны и будет реагировать соответствующим образом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу подчеркнуть: любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь (использовать, - "ИФ") в России терроризм, экстремизм как инструмент борьбы с нами. И соответствующим образом будем реагировать", - заявил Путин, выступая на Всемирном русском народном соборе.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество - это предательство, преступление против всей России", - добавил глава государства.