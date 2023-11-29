Войти
Интерфакс-АВН

Любое вмешательство извне с целью вызвать межнациональные и межрелигиозные конфликты в РФ будет расценено как агрессия - Путин

477
0
+1
Московский Кремль
Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия будет расценивать как агрессию любое вмешательство извне с целью вызвать межнациональные и межрелигиозные конфликты внутри страны и будет реагировать соответствующим образом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу подчеркнуть: любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь (использовать, - "ИФ") в России терроризм, экстремизм как инструмент борьбы с нами. И соответствующим образом будем реагировать", - заявил Путин, выступая на Всемирном русском народном соборе.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество - это предательство, преступление против всей России", - добавил глава государства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
17.05.2023
Призванные на военные сборы резервисты не попадут в зону СВО, заявили в Госдуме
25.11.2022
В РФ запустили в серийное производство стратегическую ракету «Сармат»
24.08.2020
Мощнейший в мире: в США рассказали про «Адмирала Нахимова»
23.01.2020
The National Interest (США): российский подводный флот гибнет?
22.05.2019
Часовые Рунета
08.10.2012
Недобросовестный контроль
17.11.2011
Каждый рубль – в дело
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 10:14
  • 105
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 29.11 09:18
  • 0
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 08:03
  • 56999
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад
  • 29.11 01:14
  • 1
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 28.11 20:32
  • 54
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 20:12
  • 2
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 28.11 19:52
  • 4
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией