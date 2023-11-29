Без суверенной сильной России прочный миропорядок невозможен - Путин

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что без сильной России невозможен стабильный миропорядок.

"Хочу подчеркнуть, без суверенной сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен", - сказал Путин, обращаясь к участникам "Русского собора" в режиме видеоконференции.

Глава государства при этом отметил: "Именно наша страна находится в авангарде формирования более справедливого мира".

По словам Путина, страна в настоящее время сражается "не только за свободу России, но и всего мира". "Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона дряхлеет, она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству", - сказал президент.

Он заявил также, что нынешняя специальная военная операция "носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер".

"Мы отстаиваем безопасность и благополучие всего нашего народа, высшее историческое право быть Россией сильной, независимой державой, страной-цивилизацией. Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство", - отметил президент.

Говоря о теме собора, Путин отметил, что русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с Россией, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры, независимо от национальной и религиозной принадлежности.

"Но хочу подчеркнуть, что без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть русского мира и самой России. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность, это просто факт, как и то, что в нашей Конституции четко закреплен статус русского языка как языка государствообразующего народа", - сказал Путин.