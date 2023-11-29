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Интерфакс-АВН

США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад

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Бомба B61-12
Бомба B61-12.
Источник изображения: energy.gov

Вашингтон. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - США планируют провести модернизацию ряда ядерных боеприпасов, а также произвести новые, следует из данных доклада Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) Конгрессу.

В частности, предполагается произвести 80 плутониевых сердечников для ядерных боезарядов, модернизировать боеголовку W80-4 для оснащения крылатых ракет морского базирования Tomahawk, создать ядерную боеголовку W87-1 для разрабатываемой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, боеголовку W93 для баллистических ракет перспективных подводных лодок класса Columbia, модернизировать головные части W88 для нынешних стратегических подлодок класса Ohio, а также продолжить производство авиабомб B61-12.

По данным NNSA, ВВС США получили новые ядерные авиабомбы B61-12. Ими в настоящее время оснащаются стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

B61-12 предназначена для модернизации и замены существующих старых ядерных авиабомб B61-3/-4. Она обладает несколькими вариантами меньшей и средней мощности (0,3-50 килотонн). Однако меньшая мощность компенсируется за счет хвостового оперения, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте. Бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

По данным федерации американских ученых, предполагается, что эти авиабомбы также придут на смену примерно 100 боезарядам B61-3/-4, которые имеются на базах в странах-членах НАТО.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B61 ЯБ
BGM-109 Tomahawk
Проекты
NATO
Ohio
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
29.11.2023 01:23
Помнится такой персонаж  Обама заявлял , что нужно полностью сократить ядерное оружие ... и вообще типа мы все решим высокоточным простым оружием . Ну и как вам такие кульбиты ? Да они еще и тугодумы - лет 5-6 молчали и вдруг вспомнили и поняли , что никак без ядерного оружия не обойтись . Что мультики Путина не понравились ? Так это еще только первая серия , будут и другие ... Пора ребята вам уже занять подобающее место в мировом сообществе , не впереди , а с краю , чем раньше вы это поймете ,тем больше от вас останется ...
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