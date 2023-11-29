США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад

Вашингтон. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - США планируют провести модернизацию ряда ядерных боеприпасов, а также произвести новые, следует из данных доклада Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) Конгрессу.

В частности, предполагается произвести 80 плутониевых сердечников для ядерных боезарядов, модернизировать боеголовку W80-4 для оснащения крылатых ракет морского базирования Tomahawk, создать ядерную боеголовку W87-1 для разрабатываемой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, боеголовку W93 для баллистических ракет перспективных подводных лодок класса Columbia, модернизировать головные части W88 для нынешних стратегических подлодок класса Ohio, а также продолжить производство авиабомб B61-12.

По данным NNSA, ВВС США получили новые ядерные авиабомбы B61-12. Ими в настоящее время оснащаются стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

B61-12 предназначена для модернизации и замены существующих старых ядерных авиабомб B61-3/-4. Она обладает несколькими вариантами меньшей и средней мощности (0,3-50 килотонн). Однако меньшая мощность компенсируется за счет хвостового оперения, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте. Бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

По данным федерации американских ученых, предполагается, что эти авиабомбы также придут на смену примерно 100 боезарядам B61-3/-4, которые имеются на базах в странах-членах НАТО.