Ким Чен Ына познакомили с фотоснимками, сделанными северокорейским разведывательным спутником - ЦТАК

Пекин. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике, где его познакомили с фотоснимками, сделанными запущенным ранее разведывательным спутником, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын подробно ознакомился с фотографиями основных целевых районов во вражеском регионе, включая Мокпхо, Кунсан, Пхентхэк, Осан и Сеул, а также различных регионов страны, сделанными разведывательным спутником во время прохождения через Корейский полуостров", - говорится в сообщении.

Лидеру также доложили о выполнении спутником его миссии за 62 часа полета.