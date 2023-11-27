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Интерфакс-АВН

Ким Чен Ына познакомили с фотоснимками, сделанными северокорейским разведывательным спутником - ЦТАК

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Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Пекин. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике, где его познакомили с фотоснимками, сделанными запущенным ранее разведывательным спутником, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын подробно ознакомился с фотографиями основных целевых районов во вражеском регионе, включая Мокпхо, Кунсан, Пхентхэк, Осан и Сеул, а также различных регионов страны, сделанными разведывательным спутником во время прохождения через Корейский полуостров", - говорится в сообщении.

Лидеру также доложили о выполнении спутником его миссии за 62 часа полета.

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Страны
Китай
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
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