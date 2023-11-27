Войти
Интерфакс-АВН

Натовская идея "военного шенгена" - нагнетание напряженности в Европе, отмечают в Кремле

635
0
0
Флаг НАТО во время учений в Латвии
Флаг НАТО во время учений в Латвии.
Источник изображения: © REUTERS / Ints Kalnins/File Photo

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Идея НАТО о создании "военного шенгена" - это нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия и говорит о нежелании прислушиваться к озабоченностям РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую. Это ничто иное как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия", - сказал Песков журналистам, комментируя идею НАТО о создании "военного шенгена".

"Подобные заявления подчёркивают, что в Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям, и в Европе абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности. То есть, они говорят о своей безопасности в ущерб нашей", - отметил он.

В этой связи Песков подчеркнул, что именно НАТО постоянно движется со своей военной инфраструктурой к российской границе, а не наоборот.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
Похожие новости
22.05.2023
Китай ожесточенно борется с мировым доминированием США
03.06.2022
У Украины есть реальный шанс на мир
18.01.2021
«Зона досягаемости»: эксперт дал советы по борьбе с авианосцами
29.01.2020
Разбившийся российский «Уголовник» вызвал кадровые перестановки
28.06.2017
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
05.10.2015
"Звездочка" в 2016 году начнет модернизацию неатомной подлодки "Ярославль"
26.05.2014
Вышли на сушу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 22:41
  • 1
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 27.11 22:25
  • 56967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.11 21:23
  • 44
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 27.11 21:17
  • 83
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 26.11 21:16
  • 1
«Козырьки» могут нанести вред»: в польской прессе раскритиковали установку защитных решеток на израильские танки Merkava Mk4
  • 25.11 19:17
  • 2
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 25.11 05:28
  • 7
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 24.11 16:54
  • 1
Экс-командующий ВДВ России возглавил объединенный штаб ОДКБ
  • 24.11 16:02
  • 7
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией
  • 24.11 14:30
  • 0
«Где деньги, (Зин) Сьвета?»: Как распределяется помощь для беглых белорусов