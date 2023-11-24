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Интерфакс-АВН

НАТО продолжит повышение технических характеристик поставляемых Украине вооружений, сохранит вовлеченность в конфликт - Песков

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Минск. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - В Кремле уверены, что НАТО будет все больше вовлекаться в конфликт на Украине и продолжит повышать уровень характеристик вооружения, поставляемого Киеву.

"НАТО, несмотря на все раздумья и внутренние мучения, продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик вооружений, которые они поставляют Украине. НАТО продолжит дальнейшее повышение степени своей вовлеченности, прямой вовлеченности в этот конфликт. Мне кажется, это очевидно", - заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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