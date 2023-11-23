БПЛА являются основным игроком на поле боя: цель №1 – артиллерия ВСУ

До недавнего времени главным преимуществом артиллерии ВСУ считалась дальность ее действия. Используя разведданные НАТО, она осуществляла удары с больших расстояний, оставаясь, в свою очередь, практически недосягаемой для российской артиллерии.

В начальный период СВО для контрбатарейной борьбы в основном применялись управляемый снаряд (УС) «Краснополь». В частности, при нижней кромке облачности в 400 м лазерное целеуказание для «Краснополь» невозможно, что мешает использовать их повсеместно. При использовании обычных ОФ снарядов для уничтожения той же цели требуется значительно больше артиллерийской техники. Например, для подавления одного орудия необходим артвзвод (3-4 орудия), для взвода – артбатарея (6-8 орудий), а для батареи – артдивизион (18-24 орудия).

Контрбатарейная борьба. Источник: BELVPO

Трансформация применения артиллерии

Сегодня ВСУ не ведут огонь взводами, батареями и тем более дивизионами. Современное применение артиллерии – кочующее самоходное орудие, которое способно покинуть позицию уже через 1-2 минуты после первого «прилета» рядом. С нашей же стороны процесс ее уничтожения начинается сначала – разведка, пристрелка, ввод корректуры и очередная попытка поражения.

Между тем, из-за отказа от концентрирования сил артиллерии у ВСУ появилась дилемма. С одной стороны дальнобойные натовские САУ приходится подтягивать ближе к ЛБС. Здесь они находятся, пока не закончится боекомплект, что лишает их ключевого преимущества – мобильности. С другой стороны, ВСУ жертвуют всего одной САУ и стараются ограничиться огневыми налетами или даже точечной стрельбой по отдельным целям.

Контрбатарейная борьба. Источник: BELVPO

Незаменимым средством становится «Ланцет»

С внедрением ударных БПЛА в артиллерийские подразделения правила контрбатарейной борьбы поменялись. В частности, БПЛА «Ланцет» использовались исключительно спецподразделениями для разведки и уничтожения важных целей. Сегодня же «Ланцеты» – основной козырь в руках контрбатарейщиков. Так, наряду с обыденным уничтожением САУ Krab и AS90, своего рода сенсация стал «прилет» «Ланцета» по французской CAESAR почти в 60 км от ЛБС, которая пыталась еще и «убегать».

Почему именно «Ланцет»?

Барражирующие боеприпасы «Ланцет», при дальности даже в 40 км позволяют доставать до позиций артиллерии в ближнем тылу противника. Между тем, последние версии «Ланцет» обеспечивают гораздо более широкие возможности по уничтожению артиллерией ВСУ в первую очередь за счет дальности, которая превысила 70 км.

Кроме того, последние версии «Ланцетов» оснастили боевой частью с т.н. «ударным ядром» или по-научному говоря – кумулятивной струей раскаленного до состояния плазмы газа. Суть оснащения этой БЧ состоит в том, что против нее не защитят никакие сетки, решетки и «мангалы». Помимо совершенной БЧ последняя версия «Ланцет» получила тепловизоры и лазерный локатор, что практически не дает шансов на выживание целям ВСУ.

Самое главное, идет постоянное развитие системы управления «Ланцетами». Если раньше операторам дронов надо было «проглядеть все глаза», чтобы найти и уничтожить цель, то сегодня «Ланцет» научили работать автономно. Так, они сами обнаруживают цели, умеют работать «роем», действуя при этом в любых погодных условиях и времени суток.

Какие выводы можно сделать?

Проанализировав последние факты поражения украинских целей, тактику применения артиллерии и ведения контрбатарейной борьбы становится очевидным появление и развитие новых способов уничтожения огневых средств противника. Теперь, вместо вагона снарядов, достаточно одного БПЛА типа «Ланцет».

Николай Крылов