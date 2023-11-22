Космический корабль «Орел» полетит не скоро — сроки снова сдвинули вперед

«Орел», проектное изображение

Перспективный пилотируемый корабль «Орел», ранее известный как «Федерация», совершит свой первый полет ближе к 2029 году — сроки в очередной раз сдвинули. Изначально «Орел» должен был отправиться в космос в 2015 году, затем старт перенесли на 2023-й, но в итоге назначали на 2025-й, а теперь названы новые сроки — это 2028 или 2029 год.

По словам Александра Блошенко, занимающего пост исполнительного директора «Роскосмоса» по науке, сроки старта «Орла» были вновь передвинуты в связи с тем, что инфраструктура для него еще не готова. При этом он уточнил, что космический корабль не может существовать отдельно — он входит в состав ракетно-космического комплекса. Первые испытания «Орла» и его полеты будут осуществляться с космодрома «Восточный», для чего на нем возведут соответствующий такому кораблю монтажно-испытательный корпус и разместят силы и средства по поиску и спасению космонавтов.

«Орел», проектное изображение

Мало того, для запусков «Орла» требуется ракета-носитель класса «Ангара», для которой на «Восточном» лишь недавно начали испытывать стартовую инфраструктуру, однако Блошенко уверен, что «Орел», который, к слову, должен сменить «Союзы» и «Прогрессы», не постигнет участь «бесконечного долгостроя».

Макс Антонов