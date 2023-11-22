Abrams без пушки - М1150 ABV легко превращается в крематорий на гусеницах

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На Украине и в Польше появятся выполненные на основе танков М1 Abrams штурмовые машины разминирования M1150 ABV. Например, Варшава получит их двадцать пять штук.

Как сообщает "РГ: русское оружие", с 2009 года для Корпуса морской пехоты и американских сухопутных подразделений изготовлено тридцать девять бронемашин. Недавно у ВСУ был замечен один экземпляр, но вряд ли киевским неонацистам стоит ожидать переброски из-за океана большой партии.

M1150 ABV в составе контингента морпехов успешно опробовали в ходе операции в Афганистане. Однако конфликт центральноазиатском государстве не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в зоне специальной военной операции. Эти "инженерные танки" еще не сталкивались с современными средствами поражения, такими как противотанковые управляемые ракеты "Корнет" или дроны - камикадзе.

Несмотря на бронирование, усиленное динамической защитой, у них есть ахиллесова пята - это расположенные в задней части башни контейнеры с системой дистанционного разминирования M58 MICLIC. Одно попадание туда квадрокоптера с боевой частью от реактивной гранаты превратит M1150 ABV в настоящий крематорий на гусеницах.

В настоящее время в ВСУ имеются проблемы с техникой, предназначенной для разминирования. В результате боевики вынуждены делать различные эрзацы, которые легко уничтожают воины - освободители. Появление немногочисленных тяжелых американских "подарков" ситуацию не исправит.