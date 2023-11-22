Войти
Вестник Мордовии

Abrams без пушки - М1150 ABV легко превращается в крематорий на гусеницах

465
0
0

Источник изображения: Фото: Spc. Tyler Kingsbury

На Украине и в Польше появятся выполненные на основе танков М1 Abrams штурмовые машины разминирования M1150 ABV. Например, Варшава получит их двадцать пять штук.

Как сообщает "РГ: русское оружие", с 2009 года для Корпуса морской пехоты и американских сухопутных подразделений изготовлено тридцать девять бронемашин. Недавно у ВСУ был замечен один экземпляр, но вряд ли киевским неонацистам стоит ожидать переброски из-за океана большой партии.

M1150 ABV в составе контингента морпехов успешно опробовали в ходе операции в Афганистане. Однако конфликт центральноазиатском государстве не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в зоне специальной военной операции. Эти "инженерные танки" еще не сталкивались с современными средствами поражения, такими как противотанковые управляемые ракеты "Корнет" или дроны - камикадзе.

Несмотря на бронирование, усиленное динамической защитой, у них есть ахиллесова пята - это расположенные в задней части башни контейнеры с системой дистанционного разминирования M58 MICLIC. Одно попадание туда квадрокоптера с боевой частью от реактивной гранаты превратит M1150 ABV в настоящий крематорий на гусеницах.

В настоящее время в ВСУ имеются проблемы с техникой, предназначенной для разминирования. В результате боевики вынуждены делать различные эрзацы, которые легко уничтожают воины - освободители. Появление немногочисленных тяжелых американских "подарков" ситуацию не исправит.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Польша
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Похожие новости
12.09.2023
Украина больше не хочет воевать в одиночку. Сил нет
13.03.2023
Европейская оборона по-прежнему зависит от США
20.01.2023
"Они перешли черту". В НАТО решились поставить то, что очень просил Киев
01.04.2022
Европа после спецоперации на Украине
23.01.2020
«Абрамсы» форсируют Атлантику
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 11:08
  • 2
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 22.11 10:50
  • 1
На КАМАЗе выпущен первый импортозамещенный самосвал К5
  • 22.11 10:35
  • 56858
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.11 10:35
  • 1
Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство
  • 22.11 09:21
  • 1
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота
  • 21.11 21:27
  • 20
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 21.11 20:17
  • 270
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.11 18:04
  • 246
Космонавтика Илона Маска
  • 21.11 16:31
  • 25
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 21.11 16:16
  • 1
Военкор: Генштаб ВС РФ принял решение о создании в стране артиллерийского училища
  • 21.11 15:06
  • 1
Разведывательная машина "Скарабей"
  • 21.11 10:34
  • 0
Фины закрывают оставшиеся КПП на границе с РФ. Каковы последствия?
  • 21.11 08:32
  • 2
Военно-технические аспекты СВО
  • 20.11 19:56
  • 0
Может ли НАТО победить на Украине?
  • 20.11 15:48
  • 1
Боррель призвал переходить к конкретным действиям по строительству палестинского государства