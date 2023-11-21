Как устроена Международная космическая станция - Инфографика ТАСС

20 ноября 1998 года на околоземной орбите началось строительство Международной космической станции (МКС). 25 лет назад на орбиту выведен первый модуль — "Заря". В том же году к нему был пристыкован американский модуль Unity ("Юнити"). На момент создания длина станции составила 23 м, сейчас ее размеры сравнимы с футбольным полем: 109 м в длину и 73 м в ширину. С 2000 года МКС стала постоянно обитаемой, одновременно на станции могут находиться от 3 до 13 человек. Весной 2023 года был побит рекорд по количеству людей на земной орбите: 17 человек находились на станции и пристыкованных к ней кораблях.

МКС стала самым дорогим рукотворным объектом в истории. Ее стоимость оценивают в $150 млрд. Станция состоит из 16 модулей и более 50 компонентов. Над развитием МКС работают семь международных и коммерческих партнеров. Собственные сегменты есть только у четырех: России, США, ЕС и Японии. В российском — шесть модулей. В 2021 году был отстыкован и сведен с орбиты модуль "Пирс", на его месте сейчас установлен модуль "Наука". Последний на данный момент запущенный модуль — "Причал". Он пристыковался к российскому сегменту в 2022 году. Подробнее о том, как устроена МКС, — в инфографике ТАСС.