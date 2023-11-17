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Управление взглядом — невероятные технологии от Honor

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Смартфоны Honor
Современные смартфоны Honor.
Источник изображения: Honor

Современные смартфоны Honor обретают уникальные функции путем использования инновационного искусственного интеллекта, технологии отслеживания глаз. Это важное объявление было сделано на мероприятии Qualcomm Snapdragon 2023 топ-менеджером компании Honor, Джорджом Чжао. Создатели инновационного гаджета заявляют — совсем скоро пользователи получат возможность управлять любимыми гаджетами совершенно без использования рук, одним взглядом.


Основные нововведения


Одной из ключевых особенностей новых устройств Honor станет способность контролировать определенные функции смартфона с помощью взгляда пользователя. Это будет возможно благодаря особому дизайну фронтальной камеры, которую обрамляют экранным вырезом, напоминающим Dynamic Island. При прямом контакте глаз с этим вырезом, "островок" увеличивается в размерах, предоставляет контекстные данные. Если взять к примеру Uber, то было продемонстрировано, как этот механизм работает: при взгляде на экранный вырез, "островок" раскрывается, отображая время, через которое прибудет машина. Таким образом, будет намного интереснее играть в любимые игры, даже в казино онлайн.


Эта инновационная технология:

  • была описана как мультимодальное взаимодействие, основанное на отслеживании глаз;
  • открывает новые перспективы в области взаимодействия пользователей со смартфонами;
  • открывает новые перспективы управления мобильными гаджетами.

С использованием ИИ и мощных процессоров Qualcomm, смартфоны Honor будут способны к дополнительным формам интеракции с пользователями, включая их использования aparate online.


Современные смартфоны Honor.
Источник: Honor

Влияние на рынок


На сегодня точная дата выпуска смартфона Honor Magic 6 пока остается загадкой. Недавно появившийся тизер намекает, что устройство может быть доступно на рынках продаж к концу текущего года, особенно на территории родного Китая. Однако стоит отметить, что Xiaomi планирует привлечь внимание как первый производитель, представивший телефон на базе Snapdragon 8 Gen 3. Предстоящее объявление Xiaomi о серии Xiaomi 14, работающей под управлением HyperOS вместо MIUI, вместе с новыми умными часами, назначенное на 26 октября в Китае, вызывает большой интерес у потребителей.


Обещание в Honor Magic 6 функций, основанных на искусственном интеллекте, включая улучшенного помощника YOYO и инновационную капсулу Magic Capsule, вызвало живой интерес среди энтузиастов мобильных устройств. Кроме того, уже сегодня китайские производители нацелены на освоение возможностей Snapdragon 8 Gen 3, рынок смартфонов готов к волне технологических достижений, нововведений. Успех вышеописанных функций в реальном использовании в конечном итоге определит их влияние на отрасль мобильных гаджетов, делая новую линейку смартфонов известного бренда устройством, за которым стоит внимательно следить в ближайшие месяцы, поскольку до назначения окончательной даты релиза могут появиться еще более ошеломляющие подробности.

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