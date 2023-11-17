Конфликт на Украине затянулся. А время — враг Зеленского

Боевые действия на Украине затянутся еще минимум на год, пишет TIME. Запад негласно склоняет Зеленского к переговорам в обмен на вступление в ЕС и восстановление страны. Но он противится: народ не простит ему потерю территорий.

Иэн Бреммер

Создается впечатление, что дела у Владимира Путина идут в гору. Хваленое контрнаступление Украины мало продвинулось на поле боя, усиливая опасения на Западе, что американские и европейские налогоплательщики выбрасывают тугие пачки банкнот во все более дорогостоящую тупиковую ситуацию. Российские контратаки тоже дали немного, но способность хорошо укрепившихся российских сил не отступая отражать украинские удары позволяет Кремлю контролировать около 18% территории страны. В этом году Россия усилила свои ракетные удары по Украине до самого высокого уровня за период СВО и резко увеличила внутреннее производство ракет и боеприпасов.

Путин также может радоваться последствиям войны Израиля с ХАМАС. США и Европа сильно отвлечены кровавой бойней в секторе Газа, которая будоражит их внутреннюю политику. Западная помощь, которая могла бы быть направлена на Украину, теперь отвлекается на военную поддержку Израиля и гуманитарную помощь палестинскому гражданскому населению, оказавшемуся в круговерти войны. Ситуация усугубляется тем, что правительства Вашингтона и европейских стран серьезно расходятся во взглядах на ближневосточный конфликт, в отличие от украинского, и разногласия между западными странами только осложняют ситуацию. Война в секторе Газа также помогает России доказывать, что Америкой управляют лицемеры-неоколониалисты, которые произносят праведные речи о правах человека на Украине и одновременно дают зеленый свет жестоким атакам Израиля на палестинцев, которые не могут бежать из зоны конфликта, как это сделали украинцы.

Западные лидеры тихо предупреждают Владимира Зеленского, что время работает не на его стороне. Несмотря на сражения в Вашингтоне по поводу финансирования Киева, дополнительная американская помощь, вероятно, будет им все же получена. Президент Байден по-прежнему сможет добиться для Украины приличной доли от иностранной военной помощи в 60 миллиардов долларов, которую он запросил у Конгресса. Но неопределенность относительно будущего поддержки Киева со стороны США все нарастает.

Однако попытки Запада подтолкнуть Зеленского начать торговаться с Путинской волей пока ни к чему не приведут. Президент Украины не в состоянии отдать России украинскую землю, за которую погибли десятки тысяч солдат ВСУ. Это особенно актуально в то время, когда другие голоса находят поддержку у украинской общественности (см. недавние публичные комментарии Валерия Залужного, главкома вооруженных сил Украины) и когда Зеленский сталкивается с растущим давлением, требующим от него отказа от его возражений против проведения военных выборов в 2024 году.

Что Запад мог бы предложить Зеленскому в обмен на его готовность начать торговаться с Путиным? С экономической точки зрения он мог бы пообещать профинансировать полную реконструкцию Украины, в том числе путем конфискации замороженных активов России. Европейский Союз мог бы пообещать Украине (эвентуальное) членство в ЕС. Что касается безопасности, НАТО могла бы предложить Киеву полноправное членство с вытекающими из этого гарантиями защиты. Но члены альянса по обе стороны Атлантики будут возражать против переброски большого количества войск и оружия на Украину, а также от вступления в войну с Россией, если российские ракетные удары продолжатся по всей стране. США могут отправить Украине более совершенные системы вооружений в 2024 году, а лидеры НАТО могут использовать саммит, посвященный 75-летию НАТО в июле следующего года, чтобы взять на себя определенные обязательства по будущему членству Украины. Но что произойдет, если после всего этого Дональд Трамп победит в Белом доме? Что это будет означать для обязательств НАТО – или для будущего самой НАТО? Никто не может с уверенностью ответить на эти вопросы.

Понимая все это, Путин не заинтересован в том, чтобы предлагать Зеленскому какие-либо заслуживающие доверия уступки, которые последний мог бы позволить себе принять. Президент России может легко призвать новых солдат в таком количестве, которого Украина не сможет добиться. И их Путин может легко бросить в огонь сражений. Он также может подождать и посмотреть, что произойдет с поддержкой Запада в следующем году и что решат американские избиратели в ноябре 2024 года. Осознавая это, Зеленский не имеет никакого стимула для того, чтобы предлагать что-либо, что, как он понимает, Путин сочтет лишь признаком слабости.

По всем этим причинам тупиковая ситуация на Украине, скорее всего, продлится (как минимум) еще год.