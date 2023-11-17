Войти
Интерфакс-АВН

Армения не подавала документы о выходе из ОДКБ - представитель организации

350
0
0
Флаги стран-участников ОДКБ
Флаги стран-участников ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Армения официально не обращалась в ОДКБ по поводу выхода из этой организации, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Официальных заявлений от руководства Армении не поступало, в том числе в организацию. Никаких заявлений о том, что выходит Армения из Организации договора о коллективной безопасности - их не было. Каких-то документов на этот счет не поступало, я лично не видел", - сказал Сидоров на пресс-конференции в Москве в четверг.

"В самой организации разговора о том, что ОДКБ потеряла интерес к кавказскому региону, или собрались там выходить из Армении - ну даже близко в мыслях ни у кого такого нет", - сказал он.

"Я думаю, что те трудности, которые переживает республика Армения, мудрые главы государств наших - они найдут способ решения", - сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ.

"То, что несколько ограниченное участие в совместных мероприятиях, проводимых в 2023 году было от Армении - всякая может складываться ситуация в государстве, и тут мы решения не обсуждаем. Вместе с тем они участвуют и в законотворческой деятельности, в рассмотрении документов организации, и в финансировании деятельности постоянно действующих уставных органов. Поэтому процесс идет", - сообщил Сидоров.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Официально сообщалось, что 23 ноября в Минске под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится сессия совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.

14 ноября правительство Армении сообщило, что премьер-министр этой страны Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Минске.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Похожие новости
07.01.2022
Всеми миротворцами: какие силы переброшены в Казахстан
09.07.2020
Учения ОДКБ "Эшелон-2020" пройдут осенью на территории России
30.08.2018
Во сколько обходятся России военные базы за рубежом
03.07.2012
ОДКБ для Ташкента – проходной двор
28.09.2009
ПВО СНГ: векторы развития
28.04.2008
Комиссия ОДКБ обсудит сохранение специализации предприятий ВПК
23.04.2007
ЗА СПИНОЙ ОДКБ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 06:21
  • 448
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.11 06:20
  • 1
Сверхзвуковому пассажирскому лайнеру понадобятся технологии Су-57
  • 17.11 05:58
  • 56764
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.11 04:01
  • 31
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 17.11 01:29
  • 11
Минобороны проведет в Кубинке биатлон среди роботов
  • 16.11 22:30
  • 6
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 16.11 20:47
  • 263
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.11 13:33
  • 1
"Весь план базировался на простых вещах: москаль видит "Брэдли", "Леопард" - и убегает"
  • 16.11 05:51
  • 2
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 16.11 04:10
  • 1
«Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ
  • 16.11 02:30
  • 243
Космонавтика Илона Маска
  • 16.11 00:37
  • 2
"Рособоронэкспорт" ведет переговоры с партнерами по 40-50 самолетам Ил-76МД-90А
  • 15.11 23:52
  • 1
Усовершенствованный БТР-82А с новым корпусом получит разные боевые модули
  • 15.11 18:24
  • 3
Вокруг Калининград натовских войск больше, чем блох на бродячей собаке
  • 15.11 13:46
  • 3
Российская Aerosmena будет строить огромные дирижабли в виде «летающей тарелки»