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Интерфакс-АВН

Работы над новой Российской орбитальной станцией "идут полным ходом" - глава "Роскосмоса"

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Звездный городок (Московская область). 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что работы над проектом перспективной Российской орбитальной станции (РОС) в Ракетно-космической корпорации "Энергия" идут полным ходом.

"Полным ходом идут работы по её созданию", - сказал Борисов в среду на международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос".

Россия планирует создать новую национальную станцию, которая придет на смену МКС. Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.

27 октября глава "Роскосмоса" сообщил, что проект создания РОС утвержден и предполагает выделение до 2032 года около 609 млрд рублей.

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Борисов Юрий
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