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ТАСС

Пентагон: направляемые F-16 после применения на Украине будут ремонтироваться в Европе

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: By Usaf/ Getty Images

Также США и их союзники работают над вопросом обучения бойцов ВСУ выполнению простых ремонтных работ, сообщил замминистра обороны страны Билл Лаплант

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Истребители-бомбардировщики F-16, поставляемые Украине коллективным Западом, будут проходить в странах Европы, в частности в Польше, серьезные ремонтно-технические работы после применения в ходе конфликта. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

"План состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ [F-16] в Европе, - и Польша одно из мест [для этого]. Мы организовываем это", - отметил он.

По словам Лапланта, США, их союзники и партнеры работают над вопросом обучения бойцов ВС Украины (ВСУ) "выполнению некоторых из этих простых [ремонтных] работ" на Украине. "И это вызов", - добавил он.

Замминистра рассказал, что западные специалисты намерены дистанционно консультировать ВСУ по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

Кроме того, продолжил он, американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с украинскими коллегами. "Я надеюсь, что скоро будет что-то объявлено [по этой теме]. Именно в этом направлении и были предприняты усилия", - отметил Лаплант, выступая на конференции, проведенной газетой Politico.

Как объявил в конце августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 начнется на базе в штате Аризона в октябре. При этом помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин в начале августа, по сути, сигнализировала о том, что самолеты F-16 будут переданы Киеву только после подготовки ВСУ к их применению. По словам Карлин, ориентировочно передача этой военной техники состоится через несколько месяцев.

Как подчеркнул ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Аналогичным образом высказался на этот счет в конце мая министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По его признанию, предстоящая передача Западом Украине F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае" несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение". Между тем командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер уточнил 18 августа, что на подготовку "пары эскадрилий F-16" в ВСУ и обеспечение их достаточно высокой готовности и профессионализма "может понадобиться четыре или пять лет". 

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Страны
Польша
США
Украина
Продукция
F-16
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