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Интерфакс-АВН

ЕС придерживается планов снабдить Украину к марту 2024 г. 1 млн артснарядов - Боррель

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Jean-Francois Badias

Брюссель. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Евросоюз не отказался от цели поставить Украине к марту 2024 года 1 млн боеприпасов для артиллерии, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Это все еще наша цель", - сказал он на пресс-конференции в ответ на вопрос об актуальности планов ЕС о снабжении Украины 1 млн снарядов.

Он напомнил, что Евросоюз завершил первую часть плана поставок - из имеющихся европейских арсеналов. По оценкам Борреля, при реализации этих мер ЕС выделил для Киева примерно 300 тыс. снарядов.

Боррель пояснил, что теперь речь идет о производстве снарядов и соответственно об увеличении их выпуска в ЕС. Однако он допустил возможность того, что ЕС не успеет произвести в намеченные сроки оставшиеся 700 тыс. снарядов.

В минувшую пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: Европейская служба внешних связей уведомила страны ЕС о небольшой вероятности того, что удастся выполнить обязательства поставить Украине к марту 2024 года 1 млн артиллерийских боеприпасов.

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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