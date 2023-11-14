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Интерфакс-АВН

Заказы стран Ближнего Востока на российское оружие составляют 40-50% от общего портфеля - глава ФСВТС РФ

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Фото : ФСВТС

Дубай (ОАЭ). 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Порядка 40-50% портфеля оружейных заказов России приходится на ближневосточные страны, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Доля региона в портфеле заказов на российскую продукцию военного назначения достаточно стабильна и составляет от 40 до 50 процентов от общего объема заказов", - сказал Шугаев в связи с Dubai Air Show.

По его словам, на данном этапе в области военно-технического сотрудничества со странами Ближнего Востока развивается взаимодействие с акцентом на кооперационную составляющую - трансфер технологий, организацию лицензионного производства российской военной техники, подготовку кадров.

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Страны
ОАЭ
Россия
Компании
ФСВТС РФ
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Шугаев Дмитрий
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