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D-Russia.ru

В России не хватает правовой базы для развития сквозных технологий – первый зампред правительства

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Смартфон
Смартфон.
Источник изображения: D-Russia.ru

В нашей стране недостаточно правовой базы для того, чтобы реализовывать соглашения правительства с крупнейшими компаниями о развитии сквозных технологий, новый закон закрывает «эту брешь»,сообщил во вторник президенту Владимиру Путину первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

В числе «сквозных технологий» были перечислены искусственный интеллект, новые материалы с заданными или с программируемыми свойствами, новое поколение накопителей энергии, биотехнологии, поколение 6G-станций.

У нас уже есть опыт, тоже по вашему поручению, разработки таких технологий в рамках соглашений правительства с крупнейшими компаниями. Но опыт нескольких последних лет, и особенно последнего года, показывает, что недостаточно правовой базы для того, чтобы их реализовывать. И как раз закон эту брешь закрывает, этот пробел, тем более что эти технологии естественным образом перетекают в проекты технологического суверенитета, о которых я сказал чуть раньше, — сказал Белоусов.

Речь идёт о разработке закона о технологической политике. Как сказал первый вице-премьер, по сути дела, это закон о реализации технологического суверенитета. Объём документа порядка 75 страниц, 10 глав, 46 статей. В частности, в нём будут предусмотрены проекты технологического суверенитета и больше 10 миллиардов рублей инвестиций, которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки. Примерами таких проектов являются станкостроение, микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, дизелестроение, отдельные виды химии, медицинская техника, фармацевтика и так далее.

Белоусов также сообщил, что несколько дней назад проводил совещание с правоохранительными органами в части так называемого права на риск, что является важным элементом этого закона: 

Мы нашли общее понимание и с Федеральной службой безопасности, и с Министерством внутренних дел. Кое-что сейчас доделываем, но в общем решения там все найдены.

Напомним, что в 2019-2020 гг государство выдавало субсидии на развитие т.н. сквозных технологий. Сквозными считались такие технологии, как искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности, новые производственные технологии, технологии беспроводной связи, системы распределённого реестра, компоненты робототехники и сенсорика, квантовые технологии. Начиная с 2021 года господдержка постепенно сокращалась. Так, в январе 2021 Минцифры предложило отменить постановления правительства № 549 о субсидиях на сквозные технологии компаниям-лидерам и № 551 о субсидиях лидирующим исследовательским центрам, т.к. бюджетные ассигнования на предоставление субсидий министерству в проекте федерального закона о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не были предусмотрены.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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