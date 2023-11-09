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Интерфакс-АВН

Нужна коллективная реакция на попытки расшатывания легитимной власти в странах СНГ - Путин

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Некоторые страны пытаются расшатать легитимную власть в государствах СНГ и связи между ними, что требует от их советов безопасности согласованной коллективной реакции на это, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционных тесных торговых, кооперационных, культурных связей", - заявил он в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.

Он отметил, что для стран СНГ сохраняются такие общие угрозы как терроризм, организованная преступность, наркоторговля, незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.

"Все это - требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы", - сказал он в связи с этим.

В частности, продолжил Путин, странам СНГ нужно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве Содружества и в мире в целом, а также для четкого определения приоритетов и своевременной корректировки документов стратегического планирования.

В целом, говоря о международной обстановке, глава российского государства назвал ее сложной и напряженной, указав, в частности, на обострение старых и появление новых очагов конфликтов в ряде регионов.

"В частности, на Ближнем Востоке - где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния. От которого страдают прежде всего мирные люди", - пояснил он.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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