Экс-офицер разведки США: российская армия — самая сильная в мире

Россия побеждает в конфликте на Украине и превосходит НАТО в военной мощи, пишет в Consortium News бывший офицер разведки США Скотт Риттер. За первые недели своих атак она добилась бо́льших успехов, чем ВСУ в ходе контрнаступления, продолжавшегося пять месяцев.

Скотт Риттер (Scott Ritter)

Между Украиной и Россией происходит нечто такое, что заставляет представителя Совета национальной безопасности США предпринимать отчаянные попытки подготовить американскую аудиторию к серьезным переменам.

Теперь администрации Байдена приходится справляться с массой трудностей, когда дело касается России.

Война в секторе Газа отвлекла внимание мирового сообщества от проигрышной военной кампании Киева, и катастрофически провальное контрнаступление, которое Украина развернула благодаря поддержке НАТО, выдохлось. Войска Киева теряют практически 100% своего личного состава и техники, задействованных в боях.

(В преддверии контрнаступления альянс НАТО подготовил около 90 тысяч украинских солдат и предоставил им примерно 300 танков. Недавно российская сторона опубликовала данные, согласно которым с начала контрнаступления Украина потеряла 90 тысяч человек убитыми и ранеными, а также около 300 танков.)

Россия перешла в наступление. Согласно первоначальным данным, полученным с передовой, за первые несколько недель своих атак она добилась бо́льших успехов, чем украинские войска в ходе всего своего контрнаступления, которое продолжалось пять месяцев.

В довершении всего американский журнал U.S. News and World Report только что опубликовал рейтинг самых мощных вооруженных сил мира, в котором Россия заняла первое место, вытеснив Соединенные Штаты.

В такие моменты Белый дом обычно обращается к своим политтехнологам, умеющим мастерски манипулировать информацией, и в аппарате Белого дома нет лучшего специалиста в искусстве пиара, чем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Я действительно хочу – если вы позволите мне – потратить пару минут, чтобы проинформировать вас о ситуации на передовой на Украине", – сказал Кирби репортерам 26 октября.

По его словам, Россия, по всей видимости, перешла в атаку, начав новое наступление на востоке Украины сразу "по нескольким направлениям", в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска. Это наступление, продолжил Кирби,

"не было неожиданностью. Мы наблюдали за тем, как оно готовится и надвигается. Мы предупреждали, что президент Путин по-прежнему стремится занять Украину, и мы работаем над тем, чтобы у Украины была техника, необходимая для защиты ее территорий".

В июне 2022 года тон Кирби был совершенно иным. Тогда он говорил:

"Они [Украина] получают столько, сколько мы можем отправить, настолько быстро, насколько мы в состоянии отправить. <…> Мы активно настроены помогать украинским вооруженным силам защищаться и попытаться вернуть территории, особенно на востоке и юге".

Теперь уже никто больше не говорит о том, что Украина должна "вернуть" какие-то территории. Теперь Кирби делает акцент на том, что новый пакет помощи, основными элементами которого стали средства ПВО, противотанковые ракеты и артиллерийские снаряды, позволяет Украине "держаться и продолжать обороняться от наступающих сил, успешно давая отпор российским танковым колоннам, надвигающимся на Авдеевку".

Русские, поспешил добавить Кирби, "понесли значительные потери в ходе своего наступления, включая потерю в районе Авдеевки по меньшей мере 125 бронемашин и другой техники, которой хватило бы на батальон".

Несмотря на эту "неудачу" – в подтверждение которой Кирби не предоставил никаких доказательств, – Россия, как ожидается, продолжит атаковать украинские позиции. "Это динамичный конфликт, – сказал Кирби, – и нам необходимо помнить, что Россия по-прежнему сохраняет определенный наступательный потенциал, и, вероятно, сумеет добиться некоторых тактических успехов в ближайшие месяцы".

Разница между "Украина собирается вернуть потерянные территории" и "Россия перешла в наступление и, вероятно, сумеет добиться некоторых тактических успехов" уже настолько очевидна, что ее невозможно игнорировать.

Между Украиной и Россией происходит нечто такое, что заставляет Кирби предпринимать отчаянные попытки подготовить американскую аудиторию к неким важным переменам на поле боя, которые будут исключительно в пользу России.

После провального контрнаступления

Попытки минимизировать значение успехов российских сил – в частности акцент на их "тактическом" характере – не меняют того факта, что все это происходит после неудавшегося контрнаступления, в котором Украину поддержала коллективная военная и экономическая мощь Соединенных Штатов, НАТО и Евросоюза.

Переход от масштабного контрнаступления, в ходе которого украинские войска должны были вернуть если не все, то по крайней мере бо́льшую часть территорий, контролируемых Россией, к обороне позиций и ожиданиям, что Россия сумеет захватить еще больше территорий, уже невозможно списать со счетов как всего лишь "тактический" успех. Это уже совершенно точно стратегический поворот, который, вполне возможно, служит предвестником финальной траектории для обеих сторон конфликта.

Владимир Трухан – полковник Центрального аппарата Министерства обороны России в запасе, который недавно вернулся с передовой специальной военной операции. По его словам, ситуация на поле боя гораздо тяжелее, чем описывает Кирби.

В подробном интервью, которое он дал ранее в октябре для моего подкаста "Ask the Inspector", Трухан рассказал, что в Авдеевке российские силы стремятся не к "тактическим достижениям", а скорее к оперативному контролю над полем боя, который поможет создать "полукотел", чтобы повторить сценарий "мясорубки", реализованный в Артемовске (Бахмуте) и его окрестностях ранее в этом году.

По словам Трухана, цель заключается не в том, чтобы окружить Авдеевку. Цель российских сил – поставить военное командование Украины перед дилеммой: сдача Авдеевки может привести к падению боевого духа в рядах украинских защитников, а продолжение боев может обернуться огромными потерями в личном составе из-за трудностей, препятствующих усилению гарнизона.

В Артемовске русские сумели убить, ранить и захватить в плен более 70 тысяч украинских солдат – практически столько же солдат собрали и обучили союзники НАТО перед началом контрнаступления.

Попытка удержать Авдеевку может оказаться фатальной для украинской оборонительной кампании, потому что резервы Украины истощены, и она вынуждена перебрасывать солдат из других мест вдоль линии соприкосновения, тем самым создавая дополнительные возможности для наступления российских сил.

В своем заявлении Кирби упомянул Купянск, назвав его еще одним районом, где Россия могла бы добиться определенных "тактических" успехов. Битва за Купянск представляет собой воплощение оперативного искусства российских сил – пример того, как Россия смогла использовать нехватку украинского личного состава на передовой, начав наступательные операции на тех участках поля боя, где украинские силы были истощены, чтобы обеспечить себе дополнительное преимущество в живой силе.

Еще один полукотел

В Купянске Россия стремится создать еще один полукотел, новую "мясорубку" по типу Артемовска, вынуждающую украинцев либо отступить, либо ввести в бой дополнительные войска, которых у нее нет, открыв какой-то другой участок фронта для российских наступательных операций.

И этот цикл будет повторяться, пока не наступит общий крах в рядах украинских сил вдоль всей линии соприкосновения.

Однако это не самый важный аспект того, что сейчас происходит в Купянске. В отличие от поражения украинского контрнаступления в Запорожье и полукотлов в Артемовске и Авдеевке – все эти сражения разворачивались на территориях, на которые претендует Россия, то есть велись в соответствии с заявленной президентом Владимиром Путиным целью, заключающейся в освобождении российских территорий, – Купянск однозначно находится на украинской земле, так как входит в состав Харьковской области.

Хотя после отступления осенью 2022 года Россия сохраняла свое военное присутствие в Харьковской области, цель заключалась в том, чтобы защищать районы на севере Луганской области, а не в том, чтобы обеспечить плацдарм для дальнейших наступательных операций российских сил.

Трухан отметил, что, если бы Украина попыталась урегулировать конфликт путем переговоров, Россия вывела бы свои войска с украинских территорий. Но, поскольку Украина решила продолжать бои, Россия перешла в наступление на территории Украины.

Таким образом Москва отправила четкий сигнал о том, что Россия – дабы обеспечить безопасность этнических русских на востоке Украины – начинает операции, в результате которых Украина может потерять еще пять областей, уступив их России.

Это новый и очень важный переломный момент в текущем конфликте, который имеет большое стратегическое значение.

Джон Кирби, конечно, может попытаться отмахнуться от наступления российских сил в Купянске, назвав его всего лишь "тактическим" достижением. Но в действительности это по-настоящему переломный момент в конфликте.

Рейтинг сильнейших армий в мире

Сосредоточиваясь на специальной военной операции России, Кирби, как говорится, за деревьями не видит леса. Между тем журнал U.S. News and World Report сумел разглядеть главное.

Каким-то образом Россия – чьи вооруженные силы, если верить западным СМИ и Кирби, несут ужасающие потери, что приводит к оперативному параличу из-за низкого боевого духа, крайне неэффективного руководства и недостаточного материально-технического обеспечения, – сумела обогнать Соединенные Штаты, став самой мощной армией в мире.

Этот рейтинг не только опровергает идею о некомпетентности России в ее военном конфликте с Украиной, но и служит отражением реальности, которую Запад по большей части игнорирует: одновременно с успешным ведением своей специальной военной операции Россия также наращивает свои регулярные войска с 900 тысяч до 1,5 миллиона солдат, моряков, летчиков и десантников.

Для достижения этой цели требуются не только масштабные усилия по набору личного состава – одновременно с ведением боев на Украине, – но и огромные вложения со стороны российского военно-промышленного комплекса, который должен не только поставлять оружие российским войскам, сражающимся на Украине, но и обеспечивать материально-техническое снабжение дополнительных сил численностью 600 тысяч человек.

Все эти новые люди в военной форме – в дополнение к 300 тысячам мобилизованных резервистов и 300 тысячам добровольцев, решивших участвовать в специальной военной операции, – обеспечили прирост численности личного состава на 1,2 миллиона человек. Между тем альянс НАТО сталкивается с трудностями в попытках общими усилиями набрать 300 тысяч человек в ряды Сил быстрого реагирования, а Соединенные Штаты не в состоянии достичь поставленной цели по привлечению новобранцев – до 60 тысяч военнослужащих, которых необходимо набрать, им не хватает 15 тысяч человек.

Комиссия Конгресса по военно-стратегической доктрине Соединенных Штатов только что опубликовала окончательный отчет, где говорится, что Америке необходимо резко увеличить размеры своих неядерных вооруженных сил.

Вопрос о том, как это можно сделать – помимо выделения дополнительных средств, – в докладе не рассматривается. Но даже незначительное увеличение численности вооруженных сил в тот момент, когда армия США не в состоянии набрать достаточно людей для поддержания нынешней структуры и состава ВС, кажется невыполнимой задачей.

Если отвлечься от однобоких сравнений уровней компетентности в вопросах набора и поддержания большого количества новых военных формирований, полковник Трухан указал на истинное значение того, что Россия сейчас делает. По его словам, наращивание российского военного потенциала сейчас имеет приоритет над ведением военных операций в зоне СВО.

Это значит, что пока коллективный Запад – Соединенные Штаты, НАТО и Евросоюз – изо всех сил пытаются найти способ и дальше поддерживать военные усилия Украины, Россия перехватила стратегическую инициативу в своей СВО несмотря на то, что СВО для нее имеет второстепенное значение.

Основная задача России – создать вооруженные силы, способные дать отпор и разгромить коллективные войска Запада. Для этого Россия формирует новые подразделения, оснащенные современной военной техникой, в чем ей активно помогает ее оборонная промышленность.

Между тем Запад изо всех сил старается превратить армию, которая существует в основном на бумаге или вовсе в воображении его лидеров, в нечто, способное выйти на поле боя в случае крупномасштабной наземной войны в Европе.

Сегодня российские вооруженные силы – это испытанная и закаленная в боях армия, усвоившая массу тактических и оперативных уроков, которые она получила ценой упорной борьбы, продолжающейся более 600 дней.

Между тем армии коллективного Запада с трудом выбираются из своих казарм, они организованы и оснащены в соответствии с устаревшими стандартами, и в случае крупномасштабных боевых действий едва смогут продержаться две недели.

Джон Кирби может сколько угодно манипулировать фактами, но он никогда не сумеет опровергнуть реальность: Россия побеждает в конфликте на Украине, и она превосходит Соединенные Штаты и НАТО с точки зрения военной мощи. Благодаря Владимиру Трухану мы можем получить объективное преставление о состоянии российских вооруженных сил – представление, которое подтверждает выводы журнала U.S. News and World Report о том, что не Соединенные Штаты, а именно Россия теперь обладает самой сильной армией в мире.

Скотт Риттер – бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, служивший в СССР, где он отвечал за выполнение соглашений о контроле над вооружениями, а также в Персидском заливе во время операции "Буря в пустыне" и в Ираке, где следил за обезвреживанием оружия массового уничтожения. Его новая книга называется "Разоружение в эпоху перестройки" (Disarmament in the Time of Perestroika).