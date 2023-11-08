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Интерфакс-АВН

Первый полет корабля "Орел" с космонавтами планируется в 2028-2029 годах - РКК "Энергия"

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Космический пилотируемый корабль "Орел"
Космический пилотируемый корабль "Орел".
Источник изображения: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый полет перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) "Орел" с экипажем состоится в 2028-2029 годах, сообщил генеральный конструктор - заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев.

"На этом корабле (ПТК НП, - "ИФ") буквально в 2028-2029 году мы ожидаем, что отобранные космонавты обязательно полетят в космос. Он еще рассчитан на полет к Луне", - сказал Соловьев во вторник на конференции по космической биологии и авиакосмической медицине "Земля - Орбита - Дальний космос".

3 июля в "Роскосмосе" сообщали, что в 2024-2025 годах на космодроме Восточный планируется провести испытания макетов возвращаемого аппарата ПТК.

В августе главный конструктор Российской орбитальной станции Владимир Кожевников сообщил "Интерфаксу", что первый полет нового российского космического корабля "Орел" запланирован на 2028 год.

Разработка многоразового корабля "Орел" идет в России в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны.

10 апреля первый замглавы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сказал в интервью "Интерфаксу", что проект лунного корабля "Орел" будет пересмотрен, на его базе создадут новый "легкий" корабль для полетов на перспективную Российскую орбитальную станцию.

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Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
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