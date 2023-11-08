Войти
Интерфакс-АВН

Страны НАТО приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе - заявление

190
0
0
Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: © AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD

Брюссель. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Североатлантический совет во вторник объявил, что государства-члены НАТО приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ответ на решение России выйти из договора.

"Несмотря на признание роли ДОВСЕ как краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, при которой государства-участники НАТО соблюдают договор, а Россия - нет, была бы неустойчивой. Поэтому, как следствие, союзные государства-участники намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько, сколько необходимо, в соответствии со своими правами по международному законодательству. Это решение полностью поддержано всеми союзниками по НАТО", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

В документе содержится осуждение Советом НАТО решения России выйти из ДОВСЕ, высказывается мнение, что "выход России является последним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность".

При этом в документе говорится, что союзники "подтверждают постоянную приверженность снижению военного риска и предотвращению неправильных представлений и конфликтов" и приглашают те государства, которые разделяют это обязательство и эти принципы, присоединиться к действиям альянса, "чтобы также внести свой вклад в повышение предсказуемости и стабильности в евроатлантическом регионе".

"Союзники по-прежнему едины в приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности, принимая во внимание сложившуюся обстановку в области безопасности и безопасность всех союзников. Это дополняет потенциал сдерживания и обороны Североатлантического альянса, который союзники решили и далее укреплять", - подчеркивают в НАТО.

МИД Великобритании также опубликовал заявление, в котором выступил с критикой в отношении решения России о выходе из ДОВСЕ и сообщил о приостановке участия Лондона в договоре.

Предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России завершена в полночь на 7 ноября, сообщил ранее МИД РФ.

"В 00:00 часов 7 ноября 2023 г. завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной ещё в 2007 г., окончательно ушёл для нас в историю", - отмечается в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства заявлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
NATO
ДОВСЕ
Похожие новости
10.04.2023
В Европе готовятся к маневрам «летающей армады» НАТО и не только
16.03.2022
Николай Кобринец: ни о каком диалоге с НАТО сейчас речи быть не может
08.02.2016
Замминистра обороны Анатолий Антонов встретился с представителями ведущих СМИ
30.07.2014
До сих пор «в клещах»
03.12.2012
Стратегическая стабильность в XXI веке
18.07.2011
Реформирование вооруженных сил: искусство постановки задачи
18.07.2007
Эффект ДОВСЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 04:04
  • 4
ВСУ и западная авиация
  • 08.11 01:56
  • 56606
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.11 22:48
  • 238
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.11 14:59
  • 1
Крикалев исключает появление искусственной гравитации на новой орбитальной станции
  • 07.11 14:08
  • 71
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 06.11 19:48
  • 10
Танки и их роль в современной войне
  • 06.11 18:02
  • 0
Танки в современной войне (продолжение).
  • 06.11 08:45
  • 1
МИД РФ: Закрытие Балтийского моря для России означает его закрытие для всех
  • 06.11 02:55
  • 2
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 06.11 02:22
  • 2
Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых
  • 06.11 02:14
  • 1
Почему британские гаубицы AS-90 не станут легкой добычей для российской арты
  • 06.11 01:35
  • 48
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.11 15:22
  • 1223
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.11 09:59
  • 1
Leopard 2А6 ВСУ сожгли снарядом, не предназначенным для уничтожения танков
  • 05.11 07:26
  • 2
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой