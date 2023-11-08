США продолжат поддержку парка вертолетов ВС Ирака – DSCA

ЦАМТО, 7 ноября. Госдеп США одобрил потенциальное предоставление Ираку логистической поддержки вертолетов производства Bell, а также поставку сопутствующего оборудования.

Общая стоимость заказа в рамках программы "Иностранные военные продажи" может составить 300 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможном предоставлении услуг поддержки 2 ноября.

Правительство Ирака обратилось к США с запросом на предоставление дополнительных услуг, которые будут добавлены к ранее согласованному пакету продажи, стоимость которого не превышала порогового значения, необходимого для уведомления Конгресса. Начальный кейс стоимостью 28 млн. долл. включал контракт на логистическую поддержку подрядчика (CLS) вертолетов Bell и оказание услуг представителей по обслуживанию на местах (FSR). Новое уведомление предусматривает логистическую поддержку подрядчика CLS и поддержку на местах FSR следующих вертолетов Bell: трех вариантов Белл-407, Белл-206B3, OH-58A/C Kiowa, Huey II и Белл-505. Запрос также включает инженерную, техническую и логистическую поддержку правительства США и подрядчиков; проведение исследований и опросов; другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность стратегического партнера.

В уведомлении отмечается, что предоставление запрошенных услуг улучшит возможности ВС Ирака по противодействию существующим и перспективным угрозам. Генеральным подрядчиком программы выбрана компания Bell Helicopter.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.