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ЦАМТО

США продолжат поддержку парка вертолетов ВС Ирака – DSCA

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Флаги США и Ирака
Флаги США и Ирака.
Источник изображения: world.time.com

ЦАМТО, 7 ноября. Госдеп США одобрил потенциальное предоставление Ираку логистической поддержки вертолетов производства Bell, а также поставку сопутствующего оборудования.

Общая стоимость заказа в рамках программы "Иностранные военные продажи" может составить 300 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможном предоставлении услуг поддержки 2 ноября.

Правительство Ирака обратилось к США с запросом на предоставление дополнительных услуг, которые будут добавлены к ранее согласованному пакету продажи, стоимость которого не превышала порогового значения, необходимого для уведомления Конгресса. Начальный кейс стоимостью 28 млн. долл. включал контракт на логистическую поддержку подрядчика (CLS) вертолетов Bell и оказание услуг представителей по обслуживанию на местах (FSR). Новое уведомление предусматривает логистическую поддержку подрядчика CLS и поддержку на местах FSR следующих вертолетов Bell: трех вариантов Белл-407, Белл-206B3, OH-58A/C Kiowa, Huey II и Белл-505. Запрос также включает инженерную, техническую и логистическую поддержку правительства США и подрядчиков; проведение исследований и опросов; другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность стратегического партнера.

В уведомлении отмечается, что предоставление запрошенных услуг улучшит возможности ВС Ирака по противодействию существующим и перспективным угрозам. Генеральным подрядчиком программы выбрана компания Bell Helicopter.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
Ирак
США
Продукция
Bell OH-58
UH-1 Iroquois
Компании
Bell Helicopter
Textron
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