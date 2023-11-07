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Интерфакс-АВН

В Польшу поступили уже 10 южнокорейских истребителей FA-50 - минобороны

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Публичная презентация двух первых полученных военно-воздушными силами Польши легких боевых самолётов FA-50GF Fighting Eagle производства южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) (польские бортовые номера "5001" и "5002").
Публичная презентация двух первых полученных военно-воздушными силами Польши легких боевых самолётов FA-50GF Fighting Eagle производства южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) (польские бортовые номера "5001" и "5002"). Минск-Мазовецкий, 21.08.2023.
Источник изображения: министерство национальной обороны Польши

Минск. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - В Польшу поступили почти все заказанные в Южной Корее для поставки в текущем году истребители FA-50, сообщил в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"9-й и 10-й экземпляры FA-50 уже находятся в Польше. Сегодня начинается процесс их интеграции в Минске-Мазовецком (город в восточно-центральной Польше - "ИФ")", - говорится в сообщении в официальном аккаунте главы Минобороны в соцсети X.

Ранее Блащак сообщал, что до конца 2023 года Сеул поставит Варшаве 12 южнокорейских истребителей FA-50.

В последующие годы планируются дальнейшие поставки таких самолетов, конкретные сроки пока не назывались.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Южная Корея
Продукция
FA-50
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