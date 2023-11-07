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Интерфакс-АВН

Глава Мьянмы посетил российский боевой корабль в преддверии совместных учений - Минобороны РФ

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Мин Аун Хлайн
Мин Аун Хлайн.
Источник изображения: ria.ru

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" в преддверии российско-мьянманского военно-морского учения, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Сегодня на большом противолодочном корабле Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", участвующем в первом в современной истории российско-мьянманском военно-морском учении, состоялся приём делегации Республики Союз Мьянма (РСМ), в котором принял участие глава государства - председатель государственного административного совета, премьер-министр, главнокомандующий вооруженными силами РСМ старший генерал Мин Аун Хлайн", - говорится в сообщении.

Во встрече учувствовали главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов, а также российские дипломаты вместе с послом РФ в Мьянме Искандером Азизовым.

"Для мьянманской делегации была проведена обзорная экскурсия по БПК "Адмирал Трибуц", после чего старшему генералу Мин Аун Хлайну было предложено оставить запись в книге почетных посетителей корабля", - сообщили в пресс-службе.

5 ноября Минобороны РФ сообщило, что практическая часть учений кораблей России и Мьянмы пройдет 7-9 ноября в Андаманском море.

3 ноября в Мьянму прибыл главком ВМФ РФ Николай Евменов.

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